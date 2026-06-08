ثبت بیش از ۲۴۰۰ معرفی به فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۴)، برای تعداد ۱ هزار و ۸۸۲ نفر شغل ایجاد شده که این موضوع بیانگر اعتماد و استقبال بخش تولید و خدمات استان از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی این اداره کل برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت متبوع در استان، با اشاره به تداوم این روند در سال جاری خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز روند معرفی کارجویان با قوت ادامه داشته است، به طوری که در این مدت کوتاه، تعداد ۳۲۷ نفر به فرصت‌های شغلی جدید معرفی شده و ۱۷۷ مورد نیز در سایر بخش‌های مرتبط به کارگمارده شده‌اند.

پوی تأکید کرد: سامانه جستجوی شغل نه تنها هزینه‌های جستجوی نیروی کار را برای کارفرمایان کاهش می‌دهد، بلکه بستری عادلانه برای کارجویان فراهم می‌کند تا بدون واسطه به بانک اطلاعاتی فرصت‌های شغلی دسترسی داشته و به صورت مستقیم با کارفرمایان متقاضی نیرو ارتباط برقرار کنند.

وی در ادامه افزود: اولویت ما در سال ۱۴۰۵، ارتقای کیفی این فرآیند و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری برای کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی است.

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