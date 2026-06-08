خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کار استان خبر داد؛

ثبت بیش از ۲۴۰۰ معرفی به فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل آذربایجان شرقی

ثبت بیش از ۲۴۰۰ معرفی به فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل آذربایجان شرقی
کد خبر : 1796048
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: با هدف شفاف‌سازی بازار کار و تسهیل در فرآیند اتصال کارجویان به کارفرمایان، سامانه جستجوی شغل به عنوان یک مرجع کلیدی فعال می‌باشد. طبق آخرین آمارهای استخراج شده از سامانه مذکور، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۴۴۳ نفر از طریق این سامانه به فرصت‌های شغلی معرفی شده‌اند که نشان‌دهنده پویایی این درگاه در استان است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی،  بهزاد غفاری در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۴)، برای تعداد ۱ هزار و ۸۸۲ نفر شغل ایجاد شده که این موضوع بیانگر اعتماد و استقبال بخش تولید و خدمات استان از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی این اداره کل برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت متبوع در استان، با اشاره به تداوم این روند در سال جاری خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز روند معرفی کارجویان با قوت ادامه داشته است، به طوری که در این مدت کوتاه، تعداد ۳۲۷ نفر به فرصت‌های شغلی جدید معرفی شده و ۱۷۷ مورد نیز در سایر بخش‌های مرتبط به کارگمارده شده‌اند.

پوی تأکید کرد: سامانه جستجوی شغل نه تنها هزینه‌های جستجوی نیروی کار را برای کارفرمایان کاهش می‌دهد، بلکه بستری عادلانه برای کارجویان فراهم می‌کند تا بدون واسطه به بانک اطلاعاتی فرصت‌های شغلی دسترسی داشته و به صورت مستقیم با کارفرمایان متقاضی نیرو ارتباط برقرار کنند.

وی در ادامه افزود: اولویت ما در سال ۱۴۰۵، ارتقای کیفی این فرآیند و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری برای کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی