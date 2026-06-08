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طرح پیشگیری از بیماری هاری سگ در سراب اجرا می‌شود

طرح پیشگیری از بیماری هاری سگ در سراب اجرا می‌شود
کد خبر : 1796038
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مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی با اشاره به انتخاب سراب به عنوان پایلوت ملی طرح پیشگیری از بیماری هاری گفت: این طرح آزمایشی با همکاری ماموران این اداره کل بر روی سگ ها در این شهرستان اجرا می شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی حامی، افزود: با توجه به شاخص‌هایی مانند آمار ابتلا در دام‌ها، جایگاه ممتاز سراب در حوزه دامپروری کشور و ظرفیت بالای تعاملات بین‌بخشی، این شهرستان به عنوان تنها نماینده استان برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری بین‌بخشی در اجرای این طرح، اظهار کرد: بر اساس مصوبات سازمان دامپزشکی کشور، طرح ملی پیشگیری از بیماری هاری به‌ صورت آزمایشی فقط در هفت استان منتخب کشور از جمله آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.

حامی، با اشاره به کشندگی ۱۰۰ درصدی بیماری هاری پس از ظهور علایم بالینی، ادامه داد: این بیماری در عین خطرناک بودن، کاملا قابل پیشگیری است و در قالب این طرح، عملیات زنده‌گیری و واکسیناسیون گسترده سگ‌های صاحب‌دار، بلاصاحب و پرسه‌زن در دستور کار قرار گرفته است.

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