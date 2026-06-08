فردی که همسرش را در یزد به قتل رسانه بود دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: زنی که همسر ۵۰ ساله خود را با همدستی سه نفر دیگر به قتل رسانده بود، پس از دو سال بازداشت شد.
به گزارش ایلنا از یزد، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی دریافت پرونده فقدانی مردی حدوداً ۵۰ ساله از یکی از استانهای غربی کشور، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی یزد به بررسی موضوع پرداختند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه هیچگونه اطلاعی از سرنوشت این مرد در دست نبود، اما با تحقیقات و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس، فرضیه وقوع یک جنایت خانوادگی تقویت گرفت.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود، به همسر مرد مفقود شده مظنون و او را مورد بازجوییهای فنی و پیچیده قرار دادند.
سردار نگهبان اظهار داشت: متهم که در ابتدا منکر هرگونه موضوعی میشد با قرار گرفتن در مقابل کارآگاهان تیزهوش پلیس به قتل شوهرش با همدستی پدر و مادر خود و فرد دیگری اعتراف کرد.
وی تصریح کرد: بلافاصله با اخذ مجوز قضایی، مظنونین دیگر این پرونده نیز دستگیر و به قتل و سوزندان جسد مقتول با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کردند و با تکمیل پرونده، تحویل دادسرا شدند.