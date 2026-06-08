فردی که همسرش را در یزد به قتل رسانه بود دستگیر شد

به گزارش ایلنا از یزد، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی دریافت پرونده فقدانی مردی حدوداً ۵۰ ساله از یکی از استان‌های غربی کشور، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی یزد به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت این مرد در دست نبود، اما با تحقیقات و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس، فرضیه وقوع یک جنایت خانوادگی تقویت گرفت.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود، به همسر مرد مفقود شده مظنون و او را مورد بازجویی‌های فنی و پیچیده قرار دادند.

سردار نگهبان اظهار داشت: متهم که در ابتدا منکر هرگونه موضوعی می‌شد با قرار گرفتن در مقابل کارآگاهان تیزهوش پلیس به قتل شوهرش با همدستی پدر و مادر خود و فرد دیگری اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: بلافاصله با اخذ مجوز قضایی، مظنونین دیگر این پرونده نیز دستگیر و به قتل و سوزندان جسد مقتول با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کردند و با تکمیل پرونده، تحویل دادسرا شدند.

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