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درگیری منجر به قتل برادر در کازرون طی اختلافات خانوادگی

درگیری منجر به قتل برادر در کازرون طی اختلافات خانوادگی
کد خبر : 1796013
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فرمانده انتظامی کازرون از درگیری منجر به قتل برادر در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری پلیس آگاهی قاتل دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری بین دو برادر در کنارتخته شهرستان کازرون، مأموران پلیس بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: بر اساس تحقیقات اولیه، مشخص شد فردی حدودا ۴۵ ساله در جریان اختلافات خانوادگی و تقسیم ارث و میراث با استفاده از سلاح شکاری اقدام به تیراندازی به سمت برادر ۵۰ ساله خود کرده که در نهایت منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی کازرون  تصریح کرد: عامل این حادثه با تلاش مأموران پلیس آگاهی در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و در یکی از مخفیگاه‌های خود دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه در این خصوص یک قبضه اسلحه شکاری نیز کشف شد، بیان داشت: ناتوانی در کنترل خشم و عصبانیت و بی توجهی به قانون عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که جبران ناپذیر است.

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