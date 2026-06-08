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اعتراف سارق باغات به ۵۰ فقره سرقت در شیراز

اعتراف سارق باغات به ۵۰ فقره سرقت در شیراز
کد خبر : 1796010
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فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی و دستگیری سارق باغات و کشف ۵۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت باغات و کارگاهای تولیدی در بخش ارژن شهرستان شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی "دشت ارژن" قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران  انتظامی حین گشت‌زنی موفق شدند یک نفر سارق که در حال پرسه زدن در اطراف باغات بود را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق با وجود شواهد لب به اعتراف گشود و به ۵۰ فقره سرقت از باغات و کارگاه های تولیدی اقرار کرد، گفت: در بازرسی از وسایل همراه متهم مقداری کابل برق، آهن آلات و ابزار ساختمانی مسروقه کشف شد.

این مقام انتظامی گفت: برای ایجاد امنیتی پایدار و مقابله با سارقان همکاری مردم با پلیس امری ضروری است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

 

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