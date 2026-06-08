به گزارش ایلنا، سعید تقی‌زاده با اشاره به اهمیت تأمین مالی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اظهار داشت: سهمیه ابلاغی کل دستگاه‌های اجرایی استان از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه، ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در همین چارچوب، تعداد ۸۹۰ طرح به ارزش ۱۹ هزار و ۴۳ میلیارد ریال در کمیته استانی تسهیلات تبصره (۱۸) به تصویب رسیده و به بانک‌ها و مؤسسات عامل مربوطه ابلاغ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر اینکه خروجی این فرآیند باید در خدمت حفظ و تقویت تولید استان باشد، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات عامل، تاکنون ۹۴۵۱ میلیارد ریال از این تسهیلات پرداخت شده که معادل ۹۲ درصد از سهمیه ابلاغی است. به گفته وی، این روند نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان برای هدایت منابع مالی به طرح‌های اولویت‌دار بوده و زمینه اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

تقی‌زاده در ادامه با تشریح نحوه توزیع اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: این منابع بین ۱۴ دستگاه اجرایی شامل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت (۲۳۴۱ میلیارد ریال)، اداره‌کل جهاد کشاورزی (۲۰۹۹ میلیارد ریال)، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (۱۵۳۳ میلیارد ریال)، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۰۰۶ میلیارد ریال)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۵۹۰ میلیارد ریال)، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (۵۹۸ میلیارد ریال)، اداره‌کل راه و شهرسازی (۴۰۶ میلیارد ریال)، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (۳۳۴ میلیارد ریال)، اداره‌کل ورزش و جوانان (۳۱۵ میلیارد ریال)، دانشگاه علوم پزشکی (۲۹۸ میلیارد ریال)، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (۲۶۴ میلیارد ریال)، پارک علم و فناوری (۲۵۴ میلیارد ریال)، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۵۵ میلیارد ریال) و اداره‌کل آموزش و پرورش (۷۷ میلیارد ریال) توزیع شده است.

وی همچنین اعلام کرد: این تسهیلات از طریق ۹ مؤسسه عامل شامل بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک رفاه کارگران و بانک مسکن در مسیر پرداخت قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به عملکرد پرداخت‌ها گفت: در میان دستگاه‌های اجرایی، سه دستگاه با بیشترین میزان پرداختی شامل اداره‌کل جهاد کشاورزی با ۲۱۴۵ میلیارد ریال، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۲۱۰۱ میلیارد ریال و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۸۸۳ میلیارد ریال بوده‌اند. همچنین در بین مؤسسات عامل، بانک توسعه تعاون با ۲۲۳۹ میلیارد ریال، بانک کشاورزی با ۱۶۷۴ میلیارد ریال و صندوق کارآفرینی امید با ۱۵۱۶ میلیارد ریال در صدر پرداخت‌ها قرار دارند.

تقی‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت باقیمانده تسهیلات خاطرنشان کرد: تأمین مالی، ستون پایداری تولید و اشتغال استان است و ضروری است سایر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل نیز روند پرداخت را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کنند. وی افزود: فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات باقیمانده که مهلت آن تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ تمدید شده، هم‌اکنون در بانک‌های عامل در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان از آغاز اجرای منابع جدید خبر داد و گفت: سهمیه ابلاغی کل دستگاه‌های اجرایی استان از محل منابع بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به حساب بانک‌های عامل واریز شده، تاکنون ۷۰۸۵ میلیارد ریال است و فرآیند تصویب و ابلاغ طرح‌ها به بانک‌های عامل در حال انجام است.

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