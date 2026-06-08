خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛

پرداخت ۹۴۵۱ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در فارس / اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر

پرداخت ۹۴۵۱ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در فارس / اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر
کد خبر : 1796007
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه از پرداخت ۹۴۵۱ میلیارد ریال از این محل در استان خبر داد و اعلام کرد: این میزان پرداخت معادل ۹۲ درصد از سهمیه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی فارس است.

به گزارش ایلنا، سعید تقی‌زاده با اشاره به اهمیت تأمین مالی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اظهار داشت: سهمیه ابلاغی کل دستگاه‌های اجرایی استان از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه، ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در همین چارچوب، تعداد ۸۹۰ طرح به ارزش ۱۹ هزار و ۴۳ میلیارد ریال در کمیته استانی تسهیلات تبصره (۱۸) به تصویب رسیده و به بانک‌ها و مؤسسات عامل مربوطه ابلاغ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر اینکه خروجی این فرآیند باید در خدمت حفظ و تقویت تولید استان باشد، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات عامل، تاکنون ۹۴۵۱ میلیارد ریال از این تسهیلات پرداخت شده که معادل ۹۲ درصد از سهمیه ابلاغی است. به گفته وی، این روند نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان برای هدایت منابع مالی به طرح‌های اولویت‌دار بوده و زمینه اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

تقی‌زاده در ادامه با تشریح نحوه توزیع اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: این منابع بین ۱۴ دستگاه اجرایی شامل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت (۲۳۴۱ میلیارد ریال)، اداره‌کل جهاد کشاورزی (۲۰۹۹ میلیارد ریال)، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (۱۵۳۳ میلیارد ریال)، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۰۰۶ میلیارد ریال)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۵۹۰ میلیارد ریال)، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (۵۹۸ میلیارد ریال)، اداره‌کل راه و شهرسازی (۴۰۶ میلیارد ریال)، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (۳۳۴ میلیارد ریال)، اداره‌کل ورزش و جوانان (۳۱۵ میلیارد ریال)، دانشگاه علوم پزشکی (۲۹۸ میلیارد ریال)، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (۲۶۴ میلیارد ریال)، پارک علم و فناوری (۲۵۴ میلیارد ریال)، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۵۵ میلیارد ریال) و اداره‌کل آموزش و پرورش (۷۷ میلیارد ریال) توزیع شده است.

وی همچنین اعلام کرد: این تسهیلات از طریق ۹ مؤسسه عامل شامل بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک رفاه کارگران و بانک مسکن در مسیر پرداخت قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به عملکرد پرداخت‌ها گفت: در میان دستگاه‌های اجرایی، سه دستگاه با بیشترین میزان پرداختی شامل اداره‌کل جهاد کشاورزی با ۲۱۴۵ میلیارد ریال، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۲۱۰۱ میلیارد ریال و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۸۸۳ میلیارد ریال بوده‌اند. همچنین در بین مؤسسات عامل، بانک توسعه تعاون با ۲۲۳۹ میلیارد ریال، بانک کشاورزی با ۱۶۷۴ میلیارد ریال و صندوق کارآفرینی امید با ۱۵۱۶ میلیارد ریال در صدر پرداخت‌ها قرار دارند.

تقی‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت باقیمانده تسهیلات خاطرنشان کرد: تأمین مالی، ستون پایداری تولید و اشتغال استان است و ضروری است سایر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل نیز روند پرداخت را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کنند. وی افزود: فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات باقیمانده که مهلت آن تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ تمدید شده، هم‌اکنون در بانک‌های عامل در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان از آغاز اجرای منابع جدید خبر داد و گفت: سهمیه ابلاغی کل دستگاه‌های اجرایی استان از محل منابع بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به حساب بانک‌های عامل واریز شده، تاکنون ۷۰۸۵ میلیارد ریال است و فرآیند تصویب و ابلاغ طرح‌ها به بانک‌های عامل در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی