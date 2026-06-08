مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس خبرداد؛
فعلا برنامهای برای خاموشی در سطح استان وجود ندارد/ تسهیل سرمایهگذاری صنایع در نیروگاههای خورشیدی
بازسازی خسارت ۲۱۰ میلیارد تومانی به تأسیسات برق فارس در جنگ
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور و استان گفت: امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری وجود دارد و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان خردادماه و در صورت بروز ندادن حادثه یا خرابی در شبکه، نیازی به اعمال خاموشی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا جلایر امروز ۱۸ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: با وجود شرایط مناسب فعلی، اگر در ماههای آینده مدیریت مصرف بهخوبی انجام نشود، احتمال بروز ناترازی در شبکه وجود دارد؛ از این رو انتظار میرود مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و اداری همچنان در مدیریت مصرف همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: عملیات احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی حتی در روزهای جنگ نیز متوقف نشد و فعالان این حوزه با وجود تهدیدهای موجود به فعالیت خود ادامه دادند. در استان فارس نیز یکی از انبارهای نگهداری پنلهای خورشیدی مورد اصابت قرار گرفت که خوشبختانه به دلیل نبود نیروی انسانی در محل، خسارت جانی در پی نداشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی نیز اظهار کرد: در محدوده شرکت توزیع نیروی برق فارس با حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک، بیش از ۳ هزار نیروگاه خورشیدی پشتبامی به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: همکاران شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز حدود ۲ هزار نیروگاه پشتبامی را به شبکه متصل کردهاند و در مجموع، اکنون بیش از ۵ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در استان فارس فعال است.
جلایر خاطرنشان کرد: افرادی که پنج تا شش سال پیش نیروگاه خورشیدی پشتبامی احداث کردهاند، امروز از محل فروش برق تولیدی خود به شبکه سراسری، درآمد ماهانه قابل توجهی کسب میکنند و در برخی موارد این درآمد به حدود ۹ میلیون تومان در ماه نیز میرسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر سرعت بالای احداث نیروگاههای خورشیدی بیان کرد: راهاندازی نخستین واحد یک نیروگاه حرارتی حدود ۴۸ ماه زمان نیاز دارد، در حالی که نیروگاههای خورشیدی بسته به ظرفیت، معمولاً در کمتر از یک سال و در برخی موارد حتی کمتر از ۶ ماه به بهرهبرداری میرسند.
وی ادامه داد: در برخی شهرستانهای شرقی و جنوبی استان که سال گذشته هیچ نیروگاه خورشیدی نداشتند، اکنون حدود ۱۰ نیروگاه به شبکه متصل شده است؛ موضوعی که حتی تصور تحقق آن در کمتر از یک سال نیز دشوار بود.
تسهیل سرمایهگذاری صنایع در نیروگاههای خورشیدی
جلایر در پاسخ به پرسشی درباره موانع سرمایهگذاری صنایع در احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: وزارت نیرو از سال گذشته بستههای حمایتی متعددی شامل تسهیلات، مشوقها و معافیتهای مدیریت مصرف را برای صنایع بزرگ پیشبینی کرده است و استان فارس نیز به دلیل شرایط مناسب تابش خورشید، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است.
وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق فارس به نمایندگی از ساتبا، مسئولیت تسهیل فرآیندهای اداری سرمایهگذاران را برعهده گرفته و هماهنگی با دستگاههایی مانند منابع طبیعی، امور اراضی، فرمانداریها، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را انجام میدهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: اگر همراهی فرمانداران، دادستانها، دستگاه قضایی و سایر دستگاههای مرتبط نبود، امکان اتصال دهها نیروگاه خورشیدی طی کمتر از هشت ماه فراهم نمیشد.
وی در عین حال تأکید کرد: هنوز هم برای تسریع فرآیندها جای کار وجود دارد و سرمایهگذار باید احساس کند همه دستگاهها برای اجرای پروژه در کنار او هستند.
جلایر ادامه داد: یکی از چالشها، دریافت مجوز توسط افرادی است که توان مالی اجرای پروژه را ندارند و همین موضوع باعث میشود فرصت سرمایهگذاری از افراد دارای اهلیت گرفته شود. همچنین بازپسگیری زمینهای واگذار شده نیز به دلیل فرآیندهای حقوقی زمانبر است.
ماینرهای غیرمجاز؛ افزایش کشفیات و پرداخت پاداش به گزارشدهندگان
جلایر در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: کشف ماینرهای غیرمجاز نیازمند دریافت مجوزهای قانونی و همکاری دستگاه قضایی است و در بسیاری از موارد، متخلفان پیش از اجرای عملیات، تجهیزات خود را جابهجا میکنند.
وی افزود: تعداد ماینرهای کشفشده در استان روند افزایشی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۸۵ دستگاه در ۵۱ مرکز کشف شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۷۲۲ دستگاه در ۸۱ مرکز افزایش یافت. همچنین در دو ماه ابتدایی سال جاری نیز ۱۶۰ دستگاه در ۱۵ مرکز شناسایی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ میلیارد ریال پاداش به عوامل انتظامی پرداخت شده و همچنین ۵۳۵ میلیون تومان نیز به گزارشدهندگان مردمی اختصاص یافته است.
وی افزود: در طرح جدید، میزان پاداش گزارش ماینرهای غیرمجاز افزایش یافته و برای ۱۰ دستگاه نخست، به ازای هر دستگاه ۳ میلیون تومان، برای دستگاههای بعدی تا سقف ۲۰۰ دستگاه، ۲ میلیون تومان و پس از آن نیز مبالغ مشخصی پرداخت میشود.
وی گفت: تجهیزات کشفشده پس از طی مراحل قانونی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده میشود و پس از صدور حکم قضایی، قطعات قابل استفاده آنها بازیافت و سایر بخشها به صورت رسمی امحای فیزیکی میشود.
وی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در کشف ماینرهای غیرمجاز افزود: در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد از مشترکان برق استان به سامانههای هوشمند و قابل رصد مجهز هستند و هنوز ۷۰ درصد مشترکان با کنتورهای سنتی فعالیت میکنند؛ از این رو شناسایی ماینرها صرفاً از طریق پایش شبکه امکانپذیر نیست و بخش قابل توجهی از کشفیات با همکاری شهروندان و گزارش همسایگان انجام میشود.
خسارت ۲۱۰ میلیارد تومانی به تأسیسات برق فارس در جنگ اخیر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در پاسخ به پرسشی درباره خسارتهای وارد شده به تأسیسات برق استان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: مجموع خسارتهای وارد شده به تأسیسات و زیرساختهای برق استان فارس حدود ۲۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است، اما با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، بخش عمده این آسیبها در همان روز و برخی نیز در همان ساعات اولیه بازسازی شد و هیچگونه کمبود یا اختلال جدی در تأمین برق مشترکان مناطق آسیبدیده ایجاد نشد.
جلایر ادامه داد: در جریان جنگ، انبار یکی از شرکتهایی که پنلهای خورشیدی را برای نصب در پروژهها ذخیره کرده بود، در یکی از شهرستانهای استان مورد اصابت موشک قرار گرفت، اما این موضوع ناشی از کمبود اعتبار یا منابع مالی نبود، زیرا اعتبار پروژهها از پیش تأمین شده بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی در واحدهای صنعتی نیز گفت: وزارت نیرو مشوقهای متعددی برای صنایع در نظر گرفته است تا با نصب نیروگاه خورشیدی بر روی پشتبام کارخانهها و سولههای خود، برق تولیدی را از طریق تابلو سبز بورس انرژی به شبکه عرضه کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی ویژهای برای اجرای این طرحها در نظر گرفته است که بر اساس آن تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه از محل وام ارزی تأمین میشود و ۲۰ درصد نیز توسط سرمایهگذار پرداخت خواهد شد.
جلایر اعلام کرد: آمار دقیق واحدهای صنعتی که تاکنون موفق به احداث و اتصال نیروگاه خورشیدی شدهاند، پس از جمعبندی توسط کارشناسان شرکت، در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
هوشمندسازی مشترکان بزرگ برق فارس
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی شبکه برق اظهار کرد: در استان فارس تمامی مشترکان بزرگ به سامانههای هوشمند متصل شدهاند و امکان پایش و مدیریت از راه دور برای آنها فراهم شده است.
جلایر ادامه داد: تمامی مشترکان بزرگ استان اکنون به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند. این کنتورها دارای سیمکارت بوده و از طریق شبکه اینترنت داخلی به سرورهای شرکت برق متصل هستند؛ به همین دلیل عملکرد آنها بهصورت برخط و از راه دور رصد میشود.
وی با اشاره به توسعه این طرح در بخش خانگی گفت: از سال گذشته اجرای این برنامه برای مشترکان عادی نیز آغاز شده و تاکنون حدود ۱۵ تا ۱۹ هزار مشترک خانگی به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند. همچنین شرکت برق شیراز نیز اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.
توسعه نیروگاههای خورشیدی، سریعترین راهکار برای کاهش ناترازی برق است
در ادامه مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی این شرکت، با اشاره به مهمترین چالش صنعت برق کشور، اظهار کردیکی از مهمترین این چالشها، ناترازی تولید و مصرف برق است که هم رفاه عمومی و هم بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
اسماعیل خاتمی، افزود: وزارت نیرو راهکارهای متعددی برای مدیریت این ناترازی در نظر گرفته که یکی از مؤثرترین آنها در کوتاهمدت، توسعه نیروگاههای خورشیدی است.
خاتمی با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی زمینهساز ایجاد اشتغال و تقویت شرکتهای دانشبنیان است، گفت: این بخش به موتور محرک شرکتهای دانشبنیان تبدیل شده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فناوریهای نوین و ایجاد فرصتهای شغلی دارد.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اجرای طرح «تولید در توزیع» اظهار کرد: با وجود اینکه وظیفه اصلی شرکتهای توزیع، توزیع برق است، اما در یک سال گذشته به کمک بخش تولید آمدیم و در قالب اجرای نیروگاههای خورشیدی سه مگاواتی، موفق شدیم در کمتر از یک سال ۲۳ ساختگاه با مجموع ظرفیت ۷۶ مگاوات را وارد مدار کنیم؛ اقدامی که شرکت توزیع نیروی برق فارس را به نخستین شرکت توزیع برق کشور در تحقق این هدف تبدیل کرد.
وی همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی انشعابی و خانگی را از دیگر برنامههای مهم این شرکت برشمرد و افزود: نیروگاههای خورشیدی خانگی به عنوان نیروگاههای پراکنده، نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق دارند و دولت نیز برای حمایت از این بخش، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته است.
خاتمی تصریح کرد: برای احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی که میتواند بخش عمده نیاز برق یک واحد مسکونی را تأمین کند، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با دوره بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۴ درصد اختصاص یافته و استقبال مناسبی نیز از این طرح صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۱ هزار کیلووات نیروگاه خورشیدی در بخش انشعابی و خانگی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق فارس نصب شده و همچنین ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس استان به حدود ۹۶ مگاوات رسیده است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در تشریح دستاوردهای زیستمحیطی این ظرفیت ایجاد شده گفت: بهرهبرداری از این نیروگاهها سالانه موجب صرفهجویی ۶۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، صرفهجویی ۴۹ میلیون لیتر آب، تأمین برق معادل ۱۱۸ هزار واحد مسکونی، ایجاد اثری معادل کاشت ۶ میلیون اصله درخت ۱۰ ساله و جلوگیری از انتشار ۱۱۸ هزار تن گاز دیاکسید کربن در سال میشود.
تأکید بر نقش مدیریت مصرف در عبور از تابستان
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس نیز با تشریح ساختار صنعت برق کشور اظهار کرد: وزارت نیرو به عنوان متولی حوزه آب و برق، در بخش برق دارای سه بخش اصلی شامل تولید، انتقال و توزیع است که هر یک وظایف مشخصی در زنجیره تأمین و رساندن برق به مشترکان بر عهده دارند؛ بهگونهای که تولید برق در نیروگاهها انجام شده، توسط شبکه انتقال منتقل و در نهایت توسط شرکتهای توزیع در اختیار مشترکان قرار میگیرد.
مهدی زارع خفری، با اشاره به وضعیت ظرفیت تولید برق کشور افزود: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است، در حالی که میزان مصرف در شرایط فعلی حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار مگاوات برآورد میشود و از نظر تولید، کشور در حالت عادی با کمبود مواجه نیست.
زارع خفری با بیان اینکه شرایط اقلیمی امسال نسبت به سالهای گذشته معتدلتر بوده است، گفت: در سالهای گذشته در این بازه زمانی معمولاً حدود یک ماه خاموشی در شبکه اعمال میشد، اما خوشبختانه در حال حاضر خاموشی گستردهای وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر در حوزه زیرساخت برق تصریح کرد: در جریان این رخدادها حدود ۷ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور دچار آسیب شد که با تلاش همکاران صنعت برق، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از آن مجدداً به چرخه تولید بازگشته است. بر اساس پیشبینیها، حدود ۴ هزار مگاوات دیگر نیز فعلاً قابل بازگشت به مدار نخواهد بود.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس همچنین به افزایش مصرف برخی بخشهای صنعتی اشاره کرد و گفت: مصرف برق صنایع پتروشیمی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و درخواست آنها برای مصرف برق در فصل تابستان تا حدود ۹ برابر افزایش یافته است که این موضوع چالشهای خاص خود را در مدیریت شبکه ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ برنامهای برای اعمال خاموشی گسترده وجود ندارد، اما شرایط شبکه به وضعیت تولید در اوج مصرف و همچنین میزان همکاری مشترکان در مدیریت مصرف وابسته است.
زارع خفری خاطرنشان کرد: پیشبینی ما این است که در صورت همراهی مشترکان و تحقق ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفهجویی در مصرف برق، امکان عبور از تابستان پیشرو بدون اعمال خاموشی گسترده وجود خواهد داشت.
اجرای پویشهای ملی مدیریت مصرف برق با هدف کاهش ناترازی
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق فارس نیز با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد مشترکان برق در بخش خانگی قرار دارند، افزود: به دلیل سهم بالای این بخش در مصرف انرژی و پراکندگی گسترده آن، برنامههای مدیریت مصرف در این حوزه باید به صورت ویژه و با محوریت مشارکت مردمی طراحی و اجرا شود.
محمدحسین زارعی،ادامه داد: عمده برنامههای بخش خانگی در قالب مشارکت عمومی و پویشهای فرهنگی تعریف شده و با هدف اصلاح الگوی مصرف و ارتقای آگاهی مشترکان دنبال میشود. بر اساس بررسیها، زنان خانهدار و کودکان نقش اصلی در مدیریت مصرف انرژی در خانوادهها دارند، از این رو طرح «سفیران بهینهسازی انرژی» با محوریت زنان خانهدار و دانشآموزان در سطح ملی طراحی و در حال اجراست.
وی هدف این پویش را نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه از سنین پایه عنوان کرد و گفت: آموزش دانشآموزان بهویژه در مقاطع ابتدایی میتواند نقش مؤثری در ترویج رفتار صحیح مصرف انرژی در خانوادهها داشته باشد.
وی افزود: پویش ۲۵ درجه علاوه بر مشترکان خانگی، بخشهای اداری، صنعتی و تجاری را نیز در بر میگیرد و بر اساس برآوردهای وزارت نیرو، اجرای آن میتواند حدود ۱۰۰۰ مگاوات در مصرف برق کشور صرفهجویی ایجاد کند که این میزان معادل ظرفیت یک نیروگاه بزرگ از جمله نیروگاه اتمی بوشهر است.
زارعی با تأکید بر اینکه این طرح صرفاً یک برنامه فنی نیست، بلکه یک تغییر فرهنگی است، تصریح کرد: اجرای موفق این پویش نیازمند زیرساخت پیچیده نیست و با اطلاعرسانی صحیح و مشارکت مردم قابل تحقق است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق فارس همچنین به طرح ملی «مهتاب» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف شناسایی و مقابله با مصارف غیرمجاز از جمله استخراج غیرقانونی رمز ارز، روشناییهای پرمصرف و انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار دارد و به صورت مستمر در سطح کشور در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: در قالب طرحهای آموزشی و فرهنگی، طی سالهای اخیر بیش از ۱۲ هزار و ۸۵۰ نفر از طریق ۲۲۷ پایگاه آموزشی در شهرستانهای استان فارس آموزشهای مرتبط با مدیریت مصرف را دریافت کردهاند.