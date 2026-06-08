معاون سیاسی استاندار قزوین:
ترویج فرهنگ مقاومت امنیت پایدار و انسجام اجتماعی را تقویت میکند
معاون سیاسی استاندار قزوین گفت: تأکید بر ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، بستری است که میتواند امنیت پایدار و انسجام اجتماعی را تقویت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در مراسم اکران مستند «روی شاخهای از آب» با اشاره به اهمیت تبیین سیره شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدایی همچون شهید طهرانچی رسالتی است که بر دوش همه ما قرار دارد.
وی اضافه کرد: در این صورت نسل جوان و آیندهسازان این مرز و بوم با ارزشهای والای ایثار و خودباوری بیش از پیش آشنا میشوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد: این مستند تنها یک اثر تصویری نیست، بلکه روایتگر ایستادگی و نبوغ فرزندان غیور ایران اسلامی در برابر توطئههای دشمنان است.
احمدپور افزود: تأکید بر ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، بستری است که میتواند امنیت پایدار و انسجام اجتماعی را تقویت کند.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تولید و اکران چنین آثار فاخری، شاهد ترویج بیش از پیش فرهنگ جهاد و شهادت در لایههای مختلف جامعه باشیم و بتوانیم راه شهیدان عزیز را با قدرت و آگاهی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور ادامه دهیم.