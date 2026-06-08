به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمد‌پور عصر امروز در مراسم اکران مستند «روی شاخه‌ای از آب» با اشاره به اهمیت تبیین سیره شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدایی همچون شهید طهرانچی رسالتی است که بر دوش همه ما قرار دارد.

وی اضافه کرد: در این صورت نسل جوان و آینده‌سازان این مرز و بوم با ارزش‌های والای ایثار و خودباوری بیش از پیش آشنا می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد: این مستند تنها یک اثر تصویری نیست، بلکه روایتگر ایستادگی و نبوغ فرزندان غیور ایران اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

احمدپور افزود: تأکید بر ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، بستری است که می‌تواند امنیت پایدار و انسجام اجتماعی را تقویت کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تولید و اکران چنین آثار فاخری، شاهد ترویج بیش از پیش فرهنگ جهاد و شهادت در لایه‌های مختلف جامعه باشیم و بتوانیم راه شهیدان عزیز را با قدرت و آگاهی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور ادامه دهیم.

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