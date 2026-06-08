فرماندار رشت:
بازسازی مناطق آسیب دیده نیازمند مشارکت عمومی است
فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در بازسازی مناطق آسیبدیده از حملات دشمن، گفت: فرهنگ ایرانی و اسلامی ما اجازه نمیدهد نسبت به رنج هموطنان و همشهریان خود بیتفاوت باشیم و همه دستگاهها و اقشار جامعه باید در کاهش آلام این خانوادهها نقشآفرینی کنند.
به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری فرماندار رشت در جلسه ستاد پشتیبانی از جنگ شهرستان رشت با اشاره به ضرورت همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال خانوادههای آسیبدیده از حملات دشمن، اظهار کرد: اگر آموزههای انسانی و دینی خود را سرلوحه عمل قرار دهیم، بخش مهمی از مشکلات موجود با کمک و همیاری مردم قابل حل خواهد بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای آسیبدیده علاوه بر از دست دادن خانه و کاشانه، داغدار عزیزان خود نیز شدهاند، افزود: فرهنگ ایرانی و اسلامی ما اجازه نمیدهد نسبت به رنج هموطنان و همشهریان خود بیتفاوت باشیم و همه دستگاهها و اقشار جامعه باید در کاهش آلام این خانوادهها نقشآفرینی کنند.
فرماندار رشت با اشاره به تداوم فشارها و دشمنیها علیه ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ملت ایران همواره در برابر ظلم و زیادهخواهی ایستادگی کرده و این مسیر با اتکا به ایمان مردم و رهبری دینی استمرار یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در بازسازی مناطق آسیبدیده از حملات دشمن، گفت: دولت به تنهایی قادر به جبران همه خسارات نیست و عبور از این شرایط نیازمند همراهی مردم، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، شرکتها و خیران است.
میرغضنفری همچنین از تلاشهای مجموعه سپاه، بسیج و نیروهای مردمی در مدیریت بحرانها و حوادث مختلف قدردانی کرد و گفت: در همه حوادث از جمله سیل، زلزله و سایر بحرانها، نیروهای بسیجی و جهادی در صف نخست خدمترسانی حضور داشتهاند و امروز نیز در عرصه بازسازی مناطق آسیبدیده نقشآفرین هستند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع لازم برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، پیشنهاد کرد کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان رشت به صورت داوطلبانه معادل یک روز از حقوق خود را به این امر اختصاص دهند و افزود: این اقدام میتواند به عنوان یک حرکت مردمی و خداپسندانه آغاز شود و سایر اقشار نیز متناسب با توان خود در این مسیر مشارکت کنند.
فرماندار رشت خاطرنشان کرد: برخی افراد و اصناف نیز میتوانند به جای کمک نقدی، مصالح ساختمانی، تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز بازسازی را تأمین کنند و فرمانداری با ایجاد سازوکار مشخص، روند دریافت و ثبت این کمکها را ساماندهی خواهد کرد.
وی با اشاره به حجم گسترده خسارات وارده گفت: بازسازی دهها هزار واحد مسکونی آسیبدیده، مأموریتی بزرگ و در ابعاد یک شهر جدید است و تحقق آن بدون مشارکت عمومی و همراهی نهادهای مختلف امکانپذیر نخواهد بود.
میرغضنفری بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت شرکتها، واحدهای تولیدی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، نظام مهندسی، کانونهای تخصصی، پزشکان، وکلا، بخشداریها و دهیاریها تأکید کرد و گفت: همه این مجموعهها میتوانند در قالب مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای خیرخواهانه در روند بازسازی سهیم باشند.
وی با اشاره به روحیه نوعدوستی مردم ایران افزود: تجربه حوادث مختلف نشان داده است که اقشار مختلف جامعه به ویژه مردم متدین و اقشار کمبرخوردار همواره در کمکرسانی و حمایت از نیازمندان پیشگام بودهاند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید در این مقطع نیز مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار رشت در پایان با قدردانی از اعضای ستاد پشتیبانی از جنگ شهرستان رشت، ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و خیران، روند حمایت از آسیبدیدگان و بازسازی مناطق خسارتدیده با سرعت و کیفیت مطلوب دنبال شود.