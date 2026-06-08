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بیش از ۱۲ هزار کارت هوشمند ملی آماده تحویل به مردم در گیلان

بیش از ۱۲ هزار کارت هوشمند ملی آماده تحویل به مردم در گیلان
کد خبر : 1795973
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مدیرکل ثبت احوال گیلان از آماده بودن بیش از ۱۲ هزار کارت هوشمند ملی در ادارات و دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و از متقاضیان خواست پس از اطلاع از آماده بودن کارت ملی خود، برای دریافت آن اقدام کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، امیر حسن زاد گفت: در پی اجرای طرح صدور کارت هوشمند ملی تاکنون، بیش از ۱۲ هزار کارت هوشمندملی آماده تحویل در ادارات و دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال وجود دارد که هنوز صاحبان آن‌ها برای دریافت مراجعه نکرده‌اند که باید صاحبانشان هر چه زودتر برای دریافت کارت‌های ملی خود به این مراکز مراجعه کنند.

وی افزود: هموطنان با مراجعه به سامانه «سهیم» ثبت احوال به نشانی sahim.sabteahval.ir می‌توانند از چگونگی وضعیت کارت هوشمند ملی خود مطلع و پس از دریافت پیامک آماده بودن کارت، به ادارات ثبت احوال شهرستان‌ها و یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان از تحویل ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۸۶ کارت هوشمندملی به شهروندان گیلانی تاکنون خبر داد و افزود: با اجرای طرح ملی صدور کارت هوشمند ملی در گیلان، درخواست ۲ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۲۸ نفر در این خصوص ثبت شده است که این درخواست‌ها شامل درخواست اولیه و درخواست صدور دوباره کارت ملی به دلایل تغییرات هویتی، پایان اعتبار، مفقودی و خرابی کارت می‌باشد.

امیر حسن زاده افزود: شهروندان در صورت تغییر شماره تلفن همراه خود، باید به سامانه اینترنتی NCR مراجعه و علاوه بر پیگیری وضعیت درخواست کارت هوشمند ملی خود و ثبت نام، شماره تلفن همراه قبلی را اصلاح کنند.

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