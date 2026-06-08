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هوای گیلان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار است

هوای گیلان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار است
کد خبر : 1795966
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مدیرکل هواشناسی گیلان از شرایط جوی پایدار از امروز تا جمعه خبر داد و گفت: بارش باران به همراه رعد برق برای عصر‌ها و شب‌ها در این مدت پیش بینی شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: شرایط جوی استان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار همراه با مه آلودگی هوا و وزش باد پیش بینی شده است.

وی از بارش باران، رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خز هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی تا جمعه مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته رضوانشهر با ۲۷ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۰ درجه بود، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۴ درصد است.

 

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