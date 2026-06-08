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مدیرکل کار استان خبرداد:

پرداخت ۲۹۳ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان

پرداخت ۲۹۳ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان
کد خبر : 1795955
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از پرداخت ۲۹۳ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، ایوب هلاکو گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از کسب‌وکارهای خرد، توسعه اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانواده‌ها پرداخت شده که بخش عمده دریافت‌کنندگان آن را بانوان فعال در حوزه مشاغل خانگی تشکیل می‌دهند. 

وی گفت: برای سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷ هزار و ۶۶۹ فرصت شغلی در ۲۴ دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده که در قالب ۲۳۲ رسته شغلی تعریف شده است. تسهیلات اشتغالزایی گلستان درسال جاری ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل است و مهلت استفاده از آن هم تا پایان ۱۴۰۵ خواهد بود. 

وی تصریح کرد: هدف اصلی همه دستگاه‌های اجرایی باید خدمت‌رسانی مؤثر، کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و تقویت پیوند میان دولت، کارگر و کارفرما باشد؛ چراکه تنها با این نگاه می‌توان مسیر توسعه و عدالت اجتماعی را هموار کرد.

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