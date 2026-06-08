در نشست خبری مطرح شد؛
هشدار محیطزیست نسبت به «جنایت جنگی» دشمن علیه محیطزیست ایران
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز با اعلام اینکه این ادارهکل بر اساس سند آمایش سرزمینی، مخالف هرگونه بارگذاری جدید جمعیتی و برداشتهای غیراصولی از منابع آبی است، از تمرکز بر «کیفیسازی» واحدهای صنعتی موجود خبر داد. در همین نشست، معاون محیطزیست انسانی استان نیز با تشریح عملکرد پایشهای محیطی، از ثبت ۵۳ هزار تن انتشار گاز گلخانهای در پی حمله به انبار نفت فردیس و دستاورد ۷۵ روز هوای پاک در کرج خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در البرز، قربانعلی محمدپور در نشست خبری خود با اشاره به برنامههای راهبردی برای تحقق توسعه پایدار، اظهار داشت: سیاست قطعی این ادارهکل، کیفیسازی واحدهای صنعتی موجود است. ما به دنبال آن هستیم تا با بهینهسازی فعالیت صنایع، آنها را با استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیطزیست تطبیق دهیم. در همین راستا، بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ استان که از سالهای گذشته فعال بودهاند، ملزم به رعایت استانداردهای جدید شده و فرآیند احداث تصفیهخانههای صنعتی در آنها به جد در حال پیگیری برای بهرهبرداری نهایی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز با تأکید بر اینکه «آمایش سرزمینی» نقشه راه ماست، تصریح کرد: اصلاً دنبال بارگذاری جدید، چه در بعد جمعیتی و چه در زمینه بهرهبرداری خارج از عرف از منابع آبهای زیرزمینی نیستیم.
وی افزود: بازچرخانی فاضلاب در واحدهای صنعتی با جدیت دنبال میشود و ایستگاه پایش محیطی و سوختسنج کارخانه سیمان آبیک نیز که با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده، بهزودی رسماً وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود، تخریبهای زیستمحیطی ناشی از اصابت موشکهای دشمن به زیرساختهای حیاتی کشور را فاجعهبار خواند و گفت: براساس برآوردهای کارشناسی اولیه، این حملات منجر به انتشار حدود ۵ میلیون تن گاز گلخانهای شده است؛ عددی که اگر بخواهیم معادلسازی کنیم، معادل آلودگی ناشی از یک میلیون خودرو در سطح یک کلانشهر است که به همراه انباشت پسماندها و نخالهها، زیان سنگینی به طبیعت وارد کرده است.
وی با «جنایت جنگی» خواندن این اقدام، تصریح کرد: از آنجایی که طبیعت در این ابعاد، قدرت خودپالایی و بازسازی ندارد، باید با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا برای جبران این آسیبها اقدام کنیم.
پایش رودخانهها و انرژیهای پاک
حمیدرضا لشگری معاون محیطزیست انسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان البرز، با ارائه گزارش عملکرد یکساله گفت: کرج در سال جاری ۷۵ روز پاک را تجربه کرده که نسبت به چهار سال گذشته، آمار قابلتوجهی است.
وی افزود: علیرغم شرایط چالشبرانگیز سال گذشته، ۴ هزار و ۸ مورد پایش از واحدهای صنعتی انجام شد که ۳ هزار و ۶۰۴ مورد آن منتج به نمونهبرداری دقیق در بخشهای آب، فاضلاب، هوا و پسماند بوده است. این اقدامات منجر به صدور ۳۷۵ اخطاریه شد و واحدهایی که در مهلت قانونی برای رفع آلایندگی اقدام نکردند، به لیست «مالیات سبز» یا «عوارض آلایندگی» منتقل شدند. بر اساس آمار، در فصل بهار ۵۷ مورد، تابستان ۵۳ مورد و در پاییز ۴۱ مورد واحد آلاینده مشمول این عوارض شدند.
لشگری با اشاره به اهمیت رودخانههای کرج و طالقان به عنوان منابع اصلی آب شرب، گفت: در حال تدوین نتایج نمونهبرداریهای گستردهای هستیم که شامل ۹۶ نمونه از رودخانهها و ۶۴ نمونه از منابع آب زیرزمینی است.
وی در خصوص توسعه انرژیهای پاک نیز اظهار داشت: در چهار سال اخیر ۸۷ مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده و بهزودی یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی دیگر به این ظرفیت افزوده میشود. همچنین در بخش صدور مجوز استقرار صنایع، در سال گذشته به یکهزار و ۲۸۷ استعلام پاسخ داده شد که ۸۷۲ مورد آن موافقت با احداث و ۳۱۵ مورد مربوط به مجوز بهرهبرداری بوده است.
معاون محیطزیست انسانی استان در پایان با اشاره به وجود ۱۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان، خاطرنشان کرد: این ایستگاهها با همکاری شهرداری، شرکت ماموت، دانشگاه علوم پزشکی و محیطزیست اداره میشوند و با راهاندازی ایستگاه سیمان آبیک، این شبکه تقویت خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد که طبق سنجشهای صورتگرفته، تنها در حادثه اصابت موشک به انبار نفت فردیس، ۵۳ هزار تن انتشار گاز CO۲ به محیطزیست منطقه تحمیل شد که در حال بررسی اثرات بلندمدت آن بر آب، خاک و هوا هستیم.