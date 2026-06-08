تدوین برنامه هوشمندسازی مصرف گاز در ۴۰۰ مرکز دولتی فارس تا سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، محمدرضا زارعیان تأکید کرد: این طرح نقش مؤثری در مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در بخش‌های عمومی و دولتی دارد.

وی با اشاره به ضرورت گذار از روش‌های سنتی مدیریت انرژی و حرکت به سمت فناوری‌های نوین اظهار داشت: هوشمندسازی موتورخانه‌ها یکی از اقدامات اساسی شرکت گاز استان فارس در مسیر تحول در مصرف انرژی است که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، امکان تنظیم خودکار سیستم‌های گرمایشی بر اساس نیاز واقعی حرارتی را فراهم می‌کند و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش اتلاف انرژی می‌شود.

زارعیان در تشریح سازوکار فنی این طرح افزود: در سیستم‌های هوشمند نصب‌شده، سه پارامتر کلیدی شامل دمای آب گرم خروجی، دمای آب گرم برگشتی و دمای محیط به‌صورت مستمر پایش می‌شود و بر اساس داده‌های دریافتی، مدیریت بار حرارتی دیگ‌های آب گرم انجام می‌گیرد. در این فرآیند با استفاده از ترموکوپل‌های پیشرفته و ماژول‌های کنترل هوشمند، فرمان‌های لازم برای تنظیم عملکرد مشعل دیگ صادر می‌شود تا مصرف سوخت صرفاً در حد نیاز واقعی انجام گیرد و از هدررفت انرژی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با تأکید بر نقش این طرح در مدیریت ناترازی مصرف در فصل سرد سال تصریح کرد: هوشمندسازی موتورخانه‌ها علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های انرژی، موجب افزایش عمر مفید تجهیزات گرمایشی و کاهش استهلاک سیستم‌ها نیز می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هوشمندسازی مصرف گاز در موتورخانه‌های ۴۰۰ مشترک دولتی استان فارس در دستور کار سال ۱۴۰۵ قرار دارد که در این میان، مراکز آموزشی به عنوان اولویت اصلی انتخاب شده‌اند.

زارعیان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان فارس با اتکا به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، در مسیر اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی گام برمی‌دارد و اجرای طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها را اقدامی مؤثر در جهت صیانت از منابع ملی و تأمین امنیت انرژی برای نسل‌های آینده می‌داند.

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