به گزارش ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند امروز دوشنبه در جمع مردم محله چهارباغ خرم آباد، به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی شهر خرم‌آباد پرداخت و اظهار داشت: مدیریت شهری با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات انباشته‌شده شهروندان، اجرای ۲۲ پروژه بزرگ عمرانی را در دستور کار قرار داده است که بخشی از آن‌ها وارد مراحل نهایی شده‌اند.

شهردار خرم‌آباد از آزادسازی محوطه ۱۷ هکتاری پیرامون قلعه تاریخی خرم‌آباد، اجرای عملیات آسفالت کمربند شرقی، تکمیل تقاطع جاویدالاثر و امام رضا (ع) و نزدیک شدن پروژه تقاطع شهدای اقتدار به مرحله بهره‌برداری خبر داد و افزود: این تقاطع حداکثر تا ۴۵ روز آینده افتتاح خواهد شد.

بارانی بیرانوند از اجرای پروژه اتصال بلوار ۷۵ متری کریم‌خان به جاده سراب یاس و چندین طرح مهم دیگر در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: روند توسعه شهری با جدیت دنبال می‌شود و هیچ پروژه‌ای متوقف نخواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه سه شهری و محله پشته حسین‌آباد، گفت: پس از دهه‌ها، بن‌بست تاریخی این منطقه در حال رفع شدن است. برای اجرای پروژه اتصال خیابان رنگین‌کمان به پشته حسین‌آباد، شش ملک در مسیر طرح تملک شده و هزینه‌های مربوط به مالکان به‌طور کامل پرداخت شده است.

شهردار خرم‌آباد افزود: عملیات اجرایی ساخت دو پل جدید بر روی رودخانه خرم‌رود توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا از صبح روز دوشنبه آغاز می‌شود که نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد داشت.

بارانی بیرانوند با اشاره به پروژه تقاطع شهدای اقتدار گفت: این طرح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی سال‌های اخیر خرم‌آباد محسوب می‌شود و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای تملک و پرداخت حقوق مالکان مسیر هزینه شده است.

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