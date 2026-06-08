امانت بیش از ۳۰ هزار جلد کتاب در سراهای یار مهربان شیراز

به گزارش ایلنا، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس ضمن قدردانی از مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز گفت: در میان موضوعات فرهنگی، کمتر حوزه‌ای به اندازه کتاب مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و در بیانات ایشان مجموعه‌ای ارزشمند از توصیه‌ها و راهبردها درباره کتاب و کتابخوانی وجود دارد که می‌تواند راهنمای فعالان این حوزه باشد.

محمدحسین فیروزی افزود: فعالیت‌هایی که مجمع خیرین در حوزه کتاب انجام داده است، به‌ویژه راه‌اندازی سراهای "یار مهربان" و اجرای طرح "پیوند با کتاب"، نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت مردمی در ترویج فرهنگ مطالعه است و نشان می‌دهد با سازماندهی مناسب و حضور نیروهای داوطلب می‌توان اقدامات اثرگذاری در این حوزه انجام داد.

فیروزی ادامه داد: تجربه این طرح‌ها نشان می‌دهد علاقه به کتاب و مطالعه در میان مردم وجود دارد، اما گاهی دسترسی به کتاب محدود است و وقتی کتاب در دسترس قرار می‌گیرد، استقبال قابل توجهی شکل می‌گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌ها گفت: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان آماده است در زمینه تأمین کتاب‌های جدید، همکاری در اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها، ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه چیدمان و رده‌بندی کتاب‌ها و همچنین اجرای مشترک طرح‌هایی مانند "پیک کتاب" با مجمع خیرین همکاری کند.

وی همچنین پیشنهاد داد جلسات هم‌اندیشی در فواصل زمانی مشخص و در کتابخانه‌های عمومی برگزار شود تا زمینه تبادل تجربه و ایده میان فعالان حوزه کتاب فراهم شود.

فیروزی با اشاره به اهمیت توجه به گروه‌های سنی مختلف افزود: در کنار سایر حوزه‌ها، توجه به کتاب‌های کودک و نوجوان نیز بسیار مهم است و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه در نسل آینده داشته باشد.

کتاب؛ زیربنای رشد فرهنگی جامعه

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز نیز در این مراسم اظهار کرد: کار فرهنگی زیربنای بسیاری از تحولات اجتماعی است و در میان فعالیت‌های فرهنگی، کتاب و مطالعه نقش اساسی دارد و اگر به دنبال رشد فرهنگی در جامعه هستیم باید دسترسی مردم به کتاب را آسان و روان کنیم.

سید عبدالرضا دستغیب با اشاره به شکل‌گیری سراهای یار مهربان گفت: حدود ۱۱ سال پیش با همت خیرین و مشارکت مردم، دو سرای یار مهربان در پایانه شهید دستغیب و پایانه نمازی ایجاد شد تا مردم و مسافران بتوانند در فاصله زمانی رفت‌وآمد شهری از فرصت مطالعه استفاده کنند. مراکزی که توسط نیروهای داوطلب اداره می‌شود و فعالیت آن‌ها کاملاً مردمی است.

دستغیب افزود: در این سراها تا کنون ۳۰۰۷۰ جلد کتاب به شهروندان امانت داده شده و ۲۱۱۰۶ جلد کتاب‌ شهروندان به سرای یار مهربان اهدا کرده اند.در همین راستا این کتاب های امانی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و هیچ ضمانتی از مخاطبان دریافت نمی‌شود؛ زیرا باور داریم مردم امانت‌دار هستند. بسیاری از شهروندان پس از مطالعه، کتاب‌ها را بازمی‌گردانند و حتی کتاب‌هایی که در منزل دارند نیز به مجموعه اهدا می‌کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز ادامه داد: علاوه بر امانت کتاب، امکان تبادل کتاب نیز فراهم شده است؛ به این صورت که افراد می‌توانند کتابی را که در اختیار دارند به مجموعه بسپارند و کتاب دیگری برای مطالعه انتخاب کنند و هدف اصلی این حرکت ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.

وی همچنین به اجرای طرح پیوند با کتاب اشاره کرد و گفت: در این طرح که هر چند ماه یک‌بار در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود، کتاب‌ها در فضاهای عمومی قرار داده می‌شود تا شهروندان پس از مطالعه آن را در اختیار فرد دیگری قرار دهند؛ که تاکنون ۱۸ مرحله از این طرح اجرا شده و بیش از ۱۹ هزار جلد کتاب در میان مردم توزیع شده است.

دستغیب با اشاره به استقبال مردم از این طرح اظهار کرد: اگر هر کتاب تنها توسط ۵ نفر مطالعه شده باشد، یعنی نزدیک به صد هزار بار مطالعه در سطح شهر شکل گرفته است که نشان می‌دهد اگر کتاب در دسترس مردم قرار بگیرد، جامعه به سمت مطالعه حرکت می‌کند.

وی در ادامه با قدردانی از فعالیت‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ مطالعه در استان انجام شده و حتی در میان عشایر نیز خدمات کتاب‌رسانی ارائه می‌شود که کاری بسیار ارزشمند است.

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