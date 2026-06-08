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شناسایی و دستگیری عامل تروریستی در سیستان و بلوچستان

شناسایی و دستگیری عامل تروریستی در سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1795811
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در عملیات اطلاعاتی مرزبانان در شهرستان زاهدان، عامل تروریستی شهادت مامور انتظامی شهرستان خوسف در خراسان جنوبی دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در عملیات اطلاعاتی مرزبانان در شهرستان زاهدان، عامل تروریستی شهادت شهید یوسفی مامور انتظامی شهرستان خوسف خراسان جنوبی دستگیر شد.

️برپایه این اطلاعیه؛ عامل پس از چندین روز کار اطلاعاتی، توسط مرزبانان استان سیستان وبلوچستان دستگیر و یک دستگاه خودروی هایلوکس نیز از وی توقیف شد.

 

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