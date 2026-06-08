افضل در پالایش نفت بندرعباس؛ مأموریت ساخت تیمی مدعی و کشف استعدادهای هرمزگانی +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در این مراسم که با حضور مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس برگزار شد، علیرضا افضل به صورت رسمی سکان هدایت تیم فوتسال پالایش نفت را در دست گرفت تا این تیم با کادرفنی جدید خود را برای حضور در فصل آینده لیگ برتر آماده کند.

باشگاه پالایش نفت بندرعباس پیش از این در ۲۶ اردیبهشت‌ماه با این مربی باتجربه به توافق رسیده بود و اکنون با برگزاری مراسم معارفه، همکاری دو طرف وارد مرحله اجرایی شد.

علیرضا افضل از چهره‌های شناخته‌شده فوتسال کشور به شمار می‌رود که سابقه هدایت تیم‌های علم و ادب مشهد، فولاد ماهان، فیروز صفه، گیتی‌پسند اصفهان، نیک‌اندیش شهرداری اصفهان، کاشی نیلو، مس سونگون و کراپ الوند را در کارنامه خود دارد.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس نیز به عنوان نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور، فصل گذشته را با هدایت عباس روزپیکر آغاز کرد و در ادامه هادی بزوال مسئولیت فنی این تیم را بر عهده گرفت.

سرمربی جدید پالایش نفت بندرعباس در مراسم معارفه با تأکید بر اهداف خود در این باشگاه گفت: مهم‌ترین هدف ما کمک به رشد و توسعه فوتسال هرمزگان و شهر بندرعباس است. در کنار موفقیت تیم بزرگسالان، تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامه‌های استعدادیابی، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جوان استان را فراهم کنیم.

وی افزود: پالایش نفت بندرعباس همواره یکی از تیم‌های مطرح و مدعی لیگ برتر فوتسال بوده است. با حمایت مدیریت باشگاه، هواداران، رسانه‌ها و مردم هرمزگان تلاش می‌کنیم تیمی قدرتمند و شایسته نام این باشگاه تشکیل دهیم و در پایان فصل در جمع تیم‌های بالای جدول قرار داشته باشیم.

افضل با اشاره به روند جذب بازیکنان برای فصل جدید اظهار داشت: بخش قابل توجهی از نفرات مدنظر ما از بازیکنان فعلی پالایش نفت هستند و در برخی پست‌ها نیز به دنبال جذب بازیکنان جدید هستیم تا ترکیبی متوازن و رقابتی برای فصل آینده شکل بگیرد.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را توسعه زیرساخت‌های فوتسال پایه در استان عنوان کرد و گفت: اعتقاد داریم آینده فوتسال هرمزگان در گرو توجه به رده‌های پایه و استعدادیابی اصولی است. به همین دلیل برنامه داریم در شهرستان‌های مختلف استان از جمله میناب، حاجی‌آباد، بستک و سایر مناطق، فرآیند شناسایی استعدادها را به صورت گسترده دنبال کنیم.

وی ادامه داد: باید آکادمی‌های فوتسال فعال و پویا در سطح استان ایجاد شود و افراد متخصص، دلسوز و متعهد مسئولیت هدایت آن‌ها را بر عهده بگیرند تا استعدادهای واقعی فوتسال هرمزگان فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنند.

افضل همچنین از زحمات مربیان پیشین تیم قدردانی کرد و گفت: آقای روزپیکر و آقای بزوال برای این تیم زحمات زیادی کشیده‌اند و جایگاه ویژه‌ای در فوتسال هرمزگان دارند. حضور من در پالایش نفت تصمیم مدیریت باشگاه بوده و امیدوارم بتوانم ادامه‌دهنده مسیر خوبی باشم که توسط آنان پایه‌گذاری شده است.

وی با اشاره به نقش هواداران افزود: یکی از دلایل اصلی پذیرش هدایت پالایش نفت، حضور هواداران پرشور بندرعباسی است. امیدوارم با عملکرد مناسب تیم بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم و پاسخ اعتماد آنان را بدهیم.

در این مراسم، کلهر مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس نیز با قدردانی از حمایت‌های مدیران پالایشگاه و مسئولان استان از ورزش حرفه‌ای گفت: باشگاه پالایش نفت بر اساس ساختار مشخص و برنامه‌ریزی حرفه‌ای اداره می‌شود و تمامی امور فنی و اجرایی در چارچوب ضوابط تخصصی دنبال می‌شود.

وی افزود: تمامی فرآیندهای باشگاه از جمله جلسات فنی، برنامه‌های تیمی و تصمیمات مدیریتی به صورت منظم ثبت و مستندسازی می‌شود و باشگاه در مسیر حرفه‌ای‌گری با جدیت حرکت می‌کند.

در پایان این مراسم، عبدالله حسین‌پور به عنوان سرپرست تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس و آرش طالبی به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم معرفی شدند.

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