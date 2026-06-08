حملهی رژیم صهیونی به پتروشیمی کارون در بندر امام
کد خبر : 1795706
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی امروز دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.
به گفته وی، در این تهاجم، هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.
حیاتی افزود: خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد.