به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی امروز دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.

به گفته وی، در این تهاجم، هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است. حیاتی افزود: خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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