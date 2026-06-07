به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، در راستای تحول در ناوگان اتوبوسرانی کرج، آیین رونمایی از ورود ۱۲ دستگاه اتوبوس جدید، عصر روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و اصحاب رسانه برگزار شد.

این رویداد در حالی رقم خورد که مدیریت شهری کرج تلاش دارد با بهره‌گیری از استانداردهای نوین زیست‌محیطی و تکمیل زنجیره نوسازی ناوگان، شبکه حمل‌ونقل عمومی این کلان‌شهر را کارآمدتر از گذشته کند.

کرج برای رسیدن به استاندارد مطلوب به بیش از هزار اتوبوس نیاز دارد

مهرداد کیانی، شهردار کرج، در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه کرج در بسیاری از حوزه‌ها از جمله توسعه تاکسی‌های برقی و نوسازی ناوگان پیشگام بوده است، اظهار داشت: توسعه حمل‌ونقل عمومی همواره یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در دوره ششم بوده است. پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بودند، امروز در مدار خدمت‌رسانی قرار دارند.

کیانی با اشاره به نیاز واقعی شهر کرج به ناوگان عمومی افزود: طبق شاخص‌های جمعیتی، کرج نیازمند بیش از هزار دستگاه اتوبوس است. اگرچه محدودیت‌های زیرساختی و عرض معابر، بهره‌برداری یک‌باره از این ظرفیت را دشوار می‌کند، اما ورود اتوبوس‌های ۱۸ متری جدید، دسترسی شهروندان را به شبکه حمل‌ونقل عمومی به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. همچنین در سفر اخیر به تبریز، توافق‌نامه‌ای برای تأمین ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر به امضا رسیده که به‌زودی به ناوگان اضافه خواهد شد.

شهردار کرج در خصوص لایحه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: این لایحه که پیش‌تر به دلیل برخی ملاحظات اجرایی نشد، بار دیگر برای بررسی کارشناسی به شورای اسلامی شهر ارائه شده است. امیدواریم با نگاه دقیق اعضای شورا به منافع عمومی، شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

وی در پایان درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی نیز خاطرنشان کرد: با وجود برخی توقف‌های موقت در خدمات به دلیل شرایط خاص، روند اجرای پروژه‌های مترو با قوت ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای هفته آینده روند خدمات‌رسانی در تمامی بخش‌ها به حالت عادی بازگردد.

تحقق وعده راه‌اندازی خط ویژه (BRT) گام مهم در کاهش ترافیک

مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، با تأکید بر استراتژی توسعه «حمل‌ونقل سبز» اظهار داشت: مدیریت شهری با تخصیص ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای این ۱۲ دستگاه اتوبوس، در مسیر تکمیل زنجیره نوسازی گام برداشت.

وی افزود: نتیجه ملموس این استراتژی، راه‌اندازی فاز اول سامانه اتوبوس تندرو (BRT) در محور شهید بهشتی بود که یکی از مطالبات دیرینه شهروندان محسوب می‌شد.

محمدی گفت: هدف غایی ما ایجاد شبکه‌ای ارزان، سریع و استاندارد است تا شهروندان ترغیب شوند خودروهای شخصی خود را با ناوگان عمومی جایگزین کنند؛ موضوعی که در نهایت به کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی در کرج منجر خواهد شد.

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