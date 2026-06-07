معاون پارلمانی وزارت ارتباطات عنوان کرد:
دسترسی ۱۵۶ روستای لرستان به اینترنت پرسرعت در دولت چهاردهم
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به روند توسعه زیرساختهای ارتباطی در لرستان گفت: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود توسعه ارتباطات، بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار را در دستور کار قرار داده و در این مدت اقدامات مهمی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حاتمی زاده امروز یکشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه شهرستان بروجرد از اتصال ۱۵۶ روستای استان به اینترنت پرسرعت، سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی ایرانسل و اجرای پروژههای توسعه نسل ۵ تلفن همراه و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
وی ادامهداد: تلاش میشود روستاهای باقیمانده نیز هرچه سریعتر به شبکه ارتباطی کشور وصل شوند تا عدالت ارتباطی در سراسر استان محقق شود.
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در لرستان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت متصل شدهاند و توسعه ارتباطات روستایی همچنان با جدیت در حال پیگیری است.
حاتمیزاده افزود: ۱۳۶ روستا باقیمانده که برنامه ریزی برای اتصال آنها تا پایان برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است و در صورت اولویتبندی مناسب، ۳۰ درصد این روستاها تا پایان امسال به شبکه ارتباطی متصل می شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خدمات دولت هوشمند، اظهارداشت: خدمات دولت هوشمند در ۱۶ زیستبوم مختلف طراحی و تاکنون معماری هفت زیست بوم با همکاری دانشگاهها کامل شده است.
حاتمیزاده افزود: اشتغال، آموزش و رفاه در گرو ارتباطات و این مهم زیر ساخت توسعه است.
وی تاکید کرد: توسعه خدمات دولت هوشمند برای آسایش بیشتر مردم، صرفهجویی در زمان و کاهش مراودات حضوری است که در این راستا خدمات هوشمند در ۱۶ زیستبوم با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان طراحی شد.
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه زیستبومها با توزیع عادلانه و شفافیت اداره میشود اظهار داشت: این طرح در حوزههایی مانند سلامت، بهداشت، تجارت بینالملل و مالیات دنبال میشود و هدف آن یکپارچهسازی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است.
حاتمیزاده با اشاره به اجرای طرح «ایران دیجیتال» نیز گفت: در این طرح، آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان پایه اول دبیرستان در نظر گرفته شده و تاکنون حدود ۷۰ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند و لرستان در این حوزه رتبه هشتم کشور را دارد.