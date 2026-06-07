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مرگ 2 کارگر بر اثر وقوع حادثه ریزش کانال در مشهد

مرگ 2 کارگر بر اثر وقوع حادثه ریزش کانال در مشهد
کد خبر : 1795549
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به مرگ 2 کارگر بر اثر وقوع حادثه ریزش کانال اشاره کرده و در این خصوص گفت: در پی ریزش دیوار کانال در دست ساخت در بلوار رسالت 2 کارگر جان باختند.

به گزارش ایلنا، سرآتشیار معین‌رضا فرخنده افزود: این حادثه ظهر امروز یکشنبه 17 خرداد ماه اعلام و آتش‌نشانان به سرعت به محل اعزام شدند. در این حادثه دیواره کانال در دست ساخت روی 2 نفر از کارگران که 52 و 32 ساله بودند ریزش کرد.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این کارگران بر اثر شدت جراحات در دم جان خود را از دست داد و عملیات رهاسازی پیکر بی‌جان آنها انجام شد. علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: نیروهای اورژانس، نیروهای فرماندهی، انتظامی و نیروهای پلیس راهور در محل وقوع حادثه حضور داشتند و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های امدادی و انتظامی انجام شد.

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