مرگ 2 کارگر بر اثر وقوع حادثه ریزش کانال در مشهد
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به مرگ 2 کارگر بر اثر وقوع حادثه ریزش کانال اشاره کرده و در این خصوص گفت: در پی ریزش دیوار کانال در دست ساخت در بلوار رسالت 2 کارگر جان باختند.
به گزارش ایلنا، سرآتشیار معینرضا فرخنده افزود: این حادثه ظهر امروز یکشنبه 17 خرداد ماه اعلام و آتشنشانان به سرعت به محل اعزام شدند. در این حادثه دیواره کانال در دست ساخت روی 2 نفر از کارگران که 52 و 32 ساله بودند ریزش کرد.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این کارگران بر اثر شدت جراحات در دم جان خود را از دست داد و عملیات رهاسازی پیکر بیجان آنها انجام شد. علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: نیروهای اورژانس، نیروهای فرماندهی، انتظامی و نیروهای پلیس راهور در محل وقوع حادثه حضور داشتند و هماهنگی لازم بین دستگاههای امدادی و انتظامی انجام شد.