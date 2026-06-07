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دومین روز پیگیری خواسته دانش‌آموزان اصفهانی برای لغو تأثیر امتحانات نهایی

دومین روز پیگیری خواسته دانش‌آموزان اصفهانی برای لغو تأثیر امتحانات نهایی
کد خبر : 1795541
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جمعی از دانش‌آموزان استان اصفهان برای دومین روز متوالی با حضور در محل اداره‌کل آموزش‌ و پرورش اصفهان، مطالبات خود درباره موضوع تأثیر امتحانات نهایی پایه یازدهم را پیگیری کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در دومین روز از این گردهمایی، دانش‌آموزان همانند روز قبل مطالبات خود را در فضایی آرام و قانونی مطرح کردند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان با حضور در جمع دانش‌آموزان مطالبه‌گر و نمایندگان آنها، درخواست‌ها دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنها درباره نحوه تأثیر سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی پایه یازدهم را جمع‌آوری کرد.

حامد عجبی با تأکید بر اهمیت شنیدن مطالبات دانش‌آموزان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه کرد و گفت: درخواست دانش‌آموزان روز گذشته بلافاصله پس از حضور آنان در اداره کل با امضای مدیرکل آموزش‌وپرورش اصفهان به معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ارسال شده است.

وی افزود: براساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقرر شده است موضوع از طریق وزارت آموزش‌ و پرورش و همچنین مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

در این دیدار، نمایندگان دانش‌آموزان نیز از فراهم شدن فرصت گفت‌ و گو و طرح مستقیم مطالبات خود قدردانی کرده و خواستار تداوم پیگیری این موضوع شدند.

اداره‌کل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان ضمن تأکید بر اصل گفت‌ و گو و تعامل با دانش‌آموزان، اعلام کرد که مطالبات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و سازوکارهای قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

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