به گزارش ایلنا از اصفهان، در دومین روز از این گردهمایی، دانش‌آموزان همانند روز قبل مطالبات خود را در فضایی آرام و قانونی مطرح کردند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان با حضور در جمع دانش‌آموزان مطالبه‌گر و نمایندگان آنها، درخواست‌ها دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنها درباره نحوه تأثیر سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی پایه یازدهم را جمع‌آوری کرد.

حامد عجبی با تأکید بر اهمیت شنیدن مطالبات دانش‌آموزان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه کرد و گفت: درخواست دانش‌آموزان روز گذشته بلافاصله پس از حضور آنان در اداره کل با امضای مدیرکل آموزش‌وپرورش اصفهان به معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ارسال شده است.

وی افزود: براساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقرر شده است موضوع از طریق وزارت آموزش‌ و پرورش و همچنین مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

در این دیدار، نمایندگان دانش‌آموزان نیز از فراهم شدن فرصت گفت‌ و گو و طرح مستقیم مطالبات خود قدردانی کرده و خواستار تداوم پیگیری این موضوع شدند.

اداره‌کل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان ضمن تأکید بر اصل گفت‌ و گو و تعامل با دانش‌آموزان، اعلام کرد که مطالبات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و سازوکارهای قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

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