به گزارش ایلنا از یزد، محمد صالح جوکار پیش از ظهر امروز در سیصد و پنجمین نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ادامه فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا تا آغاز به کار شورای هفتم، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، زمان برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ خواهد بود و شورا‌های فعلی بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی کاملاً شفاف است و ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات، فعالیت شورای ششم پایان یافته و شورای هفتم آغاز به کار خواهد کرد و مباحثی همچون قائم‌مقامی وزارت کشور در این زمینه صحت ندارد.

جوکار خاطرنشان کرد: طبق قانون قرار بود فعالیت شورای ششم در ۲۷ خردادماه به پایان برسد، اما با توجه به مصوبات قبلی، عمر این دوره ۱۰ ماه افزایش یافته و اکنون نیز تعویق موقت انتخابات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداران و دهیاران نیز تا زمان استقرار شورا‌های جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و هیئت‌رئیسه فعلی شورا‌ها نیز مطابق قانون می‌توانند یک سال دیگر به کار خود ادامه دهند.

جوکار اضافه کرد: این فرصت می‌تواند زمینه تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا را فراهم کند و شورا‌ها باید با قدرت برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را دنبال کنند تا در زمان آغاز به کار شورای هفتم، روند توسعه و خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به بررسی اساسنامه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موضوع مدیریت واحد شهری، از نهایی شدن لایحه مربوط و ارسال آن به صحن علنی مجلس خبر داد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از عملکرد شورای اسلامی شهر یزد، شورا‌ها را نماد مردم‌سالاری دینی دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم به عنوان فلسفه اصلی مسئولیت‌ها تأکید کرد.

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