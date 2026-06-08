حضور کمسابقه پلنگ ایرانی در ماهیدشت کرمانشاه/اعزام اکیپهای تخصصی به منطقه
مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در نزدیکی یکی از روستاهای بخش ماهیدشت کرمانشاه، توجه کارشناسان محیطزیست را به خود جلب کرده است؛ رخدادی کمسابقه که از یکسو نشانه پویایی حیاتوحش منطقه و از سوی دیگر زنگ هشداری برای ضرورت پایش دقیق زیستگاهها و مدیریت تعامل میان انسان و حیاتوحش به شمار میرود.
ثریا قربانی، رئیس اداره نظارت و پایش ادارهکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از تأیید مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در حوالی روستای سیدشکر از توابع بخش ماهیدشت و نرسیده به سراب سرفیروزآباد خبر داد.
وی اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته (۱۶ خردادماه ۱۴۰۵) گزارشی مبنی بر مشاهده یک قلاده پلنگ در این محدوده به ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اعلام شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای یگان حفاظت و کارشناسان مدیریت حیاتوحش به منطقه اعزام شدند.
قربانی افزود: بررسیهای میدانی انجامشده توسط نیروهای محیطزیست، حضور این گونه ارزشمند را در منطقه تأیید کرد و پس از اطمینان از صحت گزارش، اقدامات لازم برای کنترل شرایط و جلوگیری از بروز هرگونه مخاطره احتمالی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره نظارت و پایش ادارهکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه با اشاره به حضور مستمر نیروهای محیطزیست در منطقه گفت: مأموران یگان حفاظت تا ساعات پایانی شب در محل مستقر بودند و تلاش کردند پلنگ را از محدوده روستا و سکونتگاههای انسانی دور کنند تا ضمن حفظ امنیت ساکنان، آسیبی نیز متوجه این گونه ارزشمند نشود.
وی با بیان اینکه تاکنون سابقهای از مشاهده پلنگ ایرانی در این محدوده ثبت نشده است، تصریح کرد: نخستین ثبت حضور پلنگ در منطقه سیدشکر اهمیت موضوع را دوچندان کرده و ضرورت پایش دقیقتر این محدوده را بیش از گذشته نمایان ساخته است.
قربانی ادامه داد: امروز نیز دو اکیپ از نیروهای مدیریت حیاتوحش و یگان حفاظت محیطزیست به منطقه اعزام شدهاند و عملیات رصد، پایش و بررسی شرایط همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: حفاظت از پلنگ ایرانی به عنوان یکی از گونههای شاخص و ارزشمند حیاتوحش کشور در دستور کار محیطزیست استان قرار دارد و تمامی اقدامات لازم برای حفظ این گونه و همچنین تأمین امنیت ساکنان منطقه با جدیت دنبال میشود.
به گفته کارشناسان، مشاهده پلنگ ایرانی در نزدیکی زیستگاههای انسانی اگرچه رخدادی کمسابقه است، اما میتواند نشانهای از جابهجایی طبیعی گونهها، تغییرات زیستگاهی یا جستوجوی منابع غذایی باشد؛ موضوعی که ضرورت حفاظت از کریدورهای حیاتوحش و کاهش تعارض میان انسان و گونههای جانوری را بیش از پیش آشکار میکند.