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کشاورزان شهر حُر شوش خواستار تخصیص حقآبه کشت شلتوک شدند
جمعی از کشاورزان شهر حُر در شهرستان شوش با اشاره به بارشهای مناسب ماههای گذشته، خواستار بازنگری در ممنوعیت کشت شلتوک و تخصیص حقآبه مورد نیاز برای کشت برنج شدند.
این کشاورزان به خبرنگار ایلنا در خوزستان گفتند: با توجه به شرایط مناسب بارندگی و وجود ظرفیتهای آبی موجود، فراهم شدن امکان کشت شلتوک میتواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی، به افزایش عرضه برنج در بازار و کاهش قیمت این محصول اساسی کمک کند.
کشاورزان شهر حُر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معیشت خانوارهای منطقه به فعالیتهای کشاورزی وابسته است، از مسئولان شهرستانی و استانی خواستند در تصمیمگیریهای مربوط به تخصیص منابع آبی، شرایط موجود و نیازهای بهرهبرداران را مدنظر قرار دهند.
آنان همچنین خواستار تسریع در اتخاذ تصمیمهای لازم برای بهرهبرداری بهموقع از ظرفیتهای آبی و تعیین تکلیف وضعیت کشت شلتوک شدند.
به گزارش ایلنا، این مطالبه در حالی مطرح میشود که پیش از این شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان با صدور اطلاعیهای، نسبت به ممنوعیت کشت شلتوک در محدوده تحت پوشش این شبکه آبیاری هشدار داده بود.
کشاورزان امیدوارند با بررسی مجدد وضعیت منابع آبی و شرایط اقلیمی سال جاری، زمینه لازم برای اختصاص حقآبه و انجام کشت شلتوک فراهم شود.