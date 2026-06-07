استاندار لرستان:
فعالیتهای اقتصادی و عمرانی در بروجرد شتاب گرفتهاست/ روند مطلوب اجرای برنامه توسعه استان در شهرستان
استاندار لرستان با اشاره به شتاب فعالیتهای اقتصادی و عمرانی در بروجرد، روند اجرای برنامه توسعه استان در این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان که با حضور معاون وزیر ارتباطات و مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: در ارزیابیها نشان میدهد برآیند گفتان و عملکرد دستگاههای اجرایی در بخشهای مختلف در شهرستان بروجرد، مطلوب است و فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در بروجرد در حال اجراست.
وی ادامهداد: فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در بروجرد در بخشهای مختلف کشاورزی، راه، آب و…به مثابه یک کارگاه بزرگ سازندگی با همت و همکاری مدیران و پیگیریهای ویژه دکتر مقصودی نماینده این شهرستان، رونق دارد.
نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به مطالبات این شهرستان در حوزههای مختلف از جمله سدسازی، راهآهن و…گفت: عملیات ساخت سد آبسرده با پیگیری دکتر مقصودی و همراهی مجموعه مدیریتی استان و شهرستان در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار میباشد که در این زمینه نیز تاکید شد به موازات ساخت سد، عملیات طراحی شبکه آبرسانی و آب شرب بروجرد نیز اجرا شود.
شاهرخی افزود: در حوزه راهآهن هم پیشرفت راهآهن دورود به بروجرد همپای راهآهن دورود به خرمآباد در دستور کار قرار دارد.
وی ادامهداد: خوشبختانه پروژههای غیرفعال بویژه در بخشهای اقتصادی از سال گذشته در این شهرستان از شتاب مناسبی برخوردار شده و باوجود خسارتهای دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به مجموعه خودروسازی فردا موتور با همکاری ویژه دکتر مقصودی نماینده این شهرستان نیز ۴همت جهت رفع موانع و مشکلات این مجموعه اختصاص یافته است.
استاندار لرستان تصریح کرد: با تلاشهای فرماندار شهرستان و مجموعه مدیریتی بروجرد در بخشهای مختلف شاهد رونق و شتاب فعالیتها عمرانی، اقتصادی و…در این شهرستان هستیم.