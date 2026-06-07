به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان که با حضور معاون وزیر ارتباطات و مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: در ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برآیند گفتان و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف در شهرستان بروجرد، مطلوب است و فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در بروجرد در حال اجراست.

وی ادامه‌داد: فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در بروجرد در بخش‌های مختلف کشاورزی، راه، آب و…به مثابه یک کارگاه بزرگ سازندگی با همت و همکاری مدیران و پیگیری‌های ویژه دکتر مقصودی نماینده این شهرستان، رونق دارد.

نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به مطالبات این شهرستان در حوزه‌های مختلف از جمله سدسازی، راه‌آهن و…گفت: عملیات ساخت سد آبسرده با پیگیری دکتر مقصودی و همراهی مجموعه مدیریتی استان و شهرستان در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار می‌باشد که در این زمینه نیز تاکید شد به موازات ساخت سد، عملیات طراحی شبکه آبرسانی و آب شرب بروجرد نیز اجرا شود.

شاهرخی افزود: در حوزه راه‌آهن هم پیشرفت راه‌آهن دورود به بروجرد همپای راه‌آهن دورود به خرم‌آباد در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه‌داد: خوشبختانه پروژه‌های غیرفعال بویژه در بخش‌های اقتصادی از سال گذشته در این شهرستان از شتاب مناسبی برخوردار شده و باوجود خسارت‌های دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به مجموعه خودروسازی فردا موتور با همکاری ویژه دکتر مقصودی نماینده این شهرستان نیز ۴همت جهت رفع موانع و مشکلات این مجموعه اختصاص یافته است.

استاندار لرستان تصریح کرد: با تلاش‌های فرماندار شهرستان و مجموعه مدیریتی بروجرد در بخش‌های مختلف شاهد رونق و شتاب فعالیت‌ها عمرانی، اقتصادی و…در این شهرستان هستیم.

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