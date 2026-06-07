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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

همدان؛ قطب صنایع تبدیلی کشاورزی کشور

همدان؛ قطب صنایع تبدیلی کشاورزی کشور
کد خبر : 1795373
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر جایگاه راهبردی این استان در زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی گفت: همدان امروز در شمار ۱۰ استان برتر کشور در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی قرار دارد و با برخورداری از بیش از ۴۵۰ واحد فعال، ظرفیت چهار میلیون تنی و همچنین وجود دو شهرک تخصصی صنایع تبدیلی، از زیرساختی قدرتمند برای توسعه ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی برخوردار است.

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو اظهار کرد: استان همدان در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی هدفمند و توسعه واحدهای فرآوری، توانسته است جایگاه مهمی در صنایع تبدیلی کشور به دست آورد؛ به‌گونه‌ای که امروز این استان نه‌تنها در تولید مواد خام کشاورزی، بلکه در فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه‌داری و ایجاد ارزش افزوده نیز نقش‌آفرینی مؤثری دارد.

وی با اشاره به وضعیت زیرساختی استان در حوزه صنایع تبدیلی افزود: در کنار بیش از ۴۵۰ واحد فعال، همدان دارای ۲۸۰ واحد نیمه‌کاره، ۱۰۷ سردخانه فعال و ۶۳ سردخانه در حال احداث است که تکمیل این طرح‌ها می‌تواند مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی را هموارتر کرده و جایگاه استان را در اقتصاد کشاورزی کشور بیش از پیش تثبیت کند.

بهراملو تصریح کرد: صنایع تبدیلی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال تولید به بازار است و هر میزان که در این بخش سرمایه‌گذاری شود، هم از هدررفت محصولات کشاورزی جلوگیری می‌شود و هم میزان اشتغال، درآمد و بهره‌وری در بخش کشاورزی افزایش می‌یابد. به گفته وی، همدان با برخورداری از مزیت‌های نسبی در تولیدات باغی، زراعی و دامی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی فرآوری محصولات کشاورزی در کشور دارد.

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