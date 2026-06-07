استاندار آذربایجان غربی:
دریاچه ارومیه قابل احیا است/ حفظ آب موجود در اولویت قرار دارد
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بهبود شرایط آبی استان گفت: وضعیت دریاچه ارومیه در مقطع کنونی مطلوب است و سدهای استان، تالابها و منابع آب زیرزمینی از شرایط مناسبی برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت تالاب های استان با بیان اینکه دغدغه اصلی مدیریت استان حفظ آب موجود در دریاچه ارومیه است، افزود: تشکلهای زیستمحیطی، دانشگاهیان، کارشناسان و تمامی دلسوزان باید در مسیر احیای دریاچه ارومیه مشارکت فعال داشته باشند.
وی اظهار کرد: از تمامی کارشناسان و صاحبنظران دعوت میکنیم با ارائه راهکارهای علمی در روند احیای دریاچه ارومیه نقشآفرینی کنند، چرا که این موضوع یک مسئله ملی و فراتر از نگاههای سیاسی و قومیتی است.
استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: تسویهحسابهای سیاسی و قومیتی هیچ جایگاهی در موضوع دریاچه ارومیه ندارد و همه باید برای حفظ این سرمایه ملی همدل و همراه باشند.
رحمانی با اشاره به ضرورت تأمین آب شرب شهر ارومیه گفت: تأمین آب شرب مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد و پس از تأمین نیازهای شرب شهری، آب سد شهرچای به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد.
وی با انتقاد از کمتوجهیهای گذشته نسبت به احیای دریاچه ارومیه و آبگیری تالابها افزود: در سالهای گذشته بیتوجهیهایی در این حوزه صورت گرفته بود، اما امسال با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله شرکت آب منطقهای و اداره کل حفاظت محیط زیست، بخش عمدهای از تالابهای اقماری استان آبگیری شدهاند.
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد و به لطف بارشهای مناسب سال جاری، روند احیای آن آغاز شده است که باید با مدیریت صحیح منابع آبی و مشارکت عمومی تداوم یابد.