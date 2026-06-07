به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نیکنام در نشست بررسی مسائل و مشکلات اصناف، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شهرستان تکاب، با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است، بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

نیکنام با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان تکاب در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و گردشگری اظهار داشت: رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه‌ساز توسعه پایدار، ایجاد اشتغال مولد و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان خواهد بود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی، تعامل و تسهیل فرآیندهای اداری، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند تا شاهد رشد تولید، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.

در پایان این نشست، مقرر شد مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در کارگروه‌های تخصصی مورد پیگیری قرار گرفته و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود ارائه شود.

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