سبزراه ۴ هکتاری راهآهن فردیس هفته آینده افتتاح میشود
مدیر سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فردیس از آمادهسازی نهایی سبزراه ۴ هکتاری راهآهن خبر داد و گفت: این مجموعه با اعتباری حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و با امکانات متنوع ورزشی، تفریحی و رفاهی، هفته آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین باباخانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه فضای سبز شهری اظهار کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۱۴ پارک و بوستان محلهای در نقاط مختلف شهر احداث شده و در نتیجه این اقدامات، سرانه فضای سبز شهر از حدود ۳۰۴ هکتار به ۳۱۷ هکتار افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه سبزراه راهآهن در محدوده جنوب شرقی فردیس و در حاشیه شهرک راهآهن احداث شده است، افزود: این پروژه در زمینی با کاربری فضای سبز و با مساحت حدود ۴۰ هزار مترمربع اجرا شده و با هدف افزایش دسترسی شهروندان مناطق کمتر برخوردار به فضاهای عمومی و تفریحی، به یک مجموعه شهری تبدیل شده است.
باباخانی ادامه داد: پیش از اجرای این طرح، زمین مذکور بلااستفاده بود و مشکلاتی از جمله گرد و غبار برای ساکنان منطقه ایجاد میکرد، اما اکنون به فضایی مناسب برای حضور خانوادهها، سالمندان، جوانان و کودکان تبدیل شده و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
مدیر فضای سبز شهرداری فردیس با اشاره به امکانات پیشبینی شده در این مجموعه گفت: پیست دوچرخهسواری، پیست اسکیت، زمین بازی کودکان، آلاچیق، بوفه، ستهای تندرستی، آبنما، سرویسهای بهداشتی و المان کبوترخانه از جمله امکانات این پروژه است. همچنین سه مخزن آب زیرزمینی برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز مجموعه احداث شده است.
وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و هفته آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
باباخانی همچنین به روند توسعه فضاهای سبز در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت پارکها و بوستانهایی از جمله بانوان، ساحل، گفتوگو، ۱۷ شهریور، گذر فردوس، رضوان، سبزبان، میلاد، فرهنگ، بهاران و اسکویی احداث شدهاند. علاوه بر این، برخی پارکهای قدیمی از جمله آزادگان، رزکان، ارم و مصلی نیز بهسازی شدهاند و بازسازی سایر بوستانهای سطح شهر نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: توسعه متوازن فضای سبز و افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و تفریحی از اولویتهای مدیریت شهری فردیس است و پروژه سبزراه راهآهن نیز در همین راستا اجرا شده است.