سقوط مرگبار یگ گردشگر از آبشار لاتون

به گزارش ایلنا از رشت،بابک حیدرزاده رییس جمعیت هلال احمر آستارا در تشریح این حادثه اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل حوادث جمعیت هلال احمر استان گیلان مبنی بر سقوط از آبشار در منطقه لاتون یک تیم امدادی متشکل از۳نفر با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه سقوط متاسفانه یک نفر گردشگر در دم فوت شد و یک نفر مصدوم توسط تیم امدادی جمعیت هلال احمر بعد از راه اندازی کارگاه بالاکشی با استفاده از ابزارهای صعود و فرود کوهنوردی توسط نجاتگران این جمعیت جهت مداوا به مرکز درمانی شهید بهشتی آستارا انتقال داده شد.

حیدرزاده از کلیه گردشگران و افرادی که برای تفریح به این منطقه اعزام میشوند خواست با رعایت نکات ایمنی و ضروری در پیمایش و کوهنوردی سفری ایمن و لحظات خوش در کنار خانواده و دوستان رقم بزنند.

گفتنی است، فرد جان‌باخته مردی ۴۳ ساله و از شهروندان تبریز بود.

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