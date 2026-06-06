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انسداد ۱۷ روزه پل چپ‌گرد بزرگراه مهندسین شیراز به دلیل عملیات عمرانی

انسداد ۱۷ روزه پل چپ‌گرد بزرگراه مهندسین شیراز به دلیل عملیات عمرانی
کد خبر : 1794990
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شهرداری شیراز با صدور اطلاعیه‌ای از انسداد پل چپ‌گرد بزرگراه مهندسین، منتهی به کمربندی غرب، به مدت ۱۷ روز خبر داد.

به گزارش ایلنا، این محدودیت ترافیکی در راستای انجام عملیات عمرانی و به‌منظور تعویض درزهای انبساط این پل اجرا می‌شود. بر اساس اعلام مسئولان فنی و ترافیکی، این مسیر از روز شنبه، ۱۷ خردادماه، به مدت ۱۷ روز مسدود خواهد بود.

در این اطلاعیه از شهروندان و رانندگان درخواست شده است تا با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. مسیرهای پیشنهادی برای جایگزینی شامل «کمربندی شرق»، «پل امام حسن مجتبی (ع)» و «بزرگراه حسینی الهاشمی» است.

 

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