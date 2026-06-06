به گزارش ایلنا، این محدودیت ترافیکی در راستای انجام عملیات عمرانی و به‌منظور تعویض درزهای انبساط این پل اجرا می‌شود. بر اساس اعلام مسئولان فنی و ترافیکی، این مسیر از روز شنبه، ۱۷ خردادماه، به مدت ۱۷ روز مسدود خواهد بود.

در این اطلاعیه از شهروندان و رانندگان درخواست شده است تا با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. مسیرهای پیشنهادی برای جایگزینی شامل «کمربندی شرق»، «پل امام حسن مجتبی (ع)» و «بزرگراه حسینی الهاشمی» است.

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