برخورداری بیش از ۸۱ درصد روستاهای مهاباد از راه آسفالت

به گزارش ایلنا، ارسلان شکری بیان کرد: هم‌اکنون ۲۲ پروژه راه روستایی با ۷۸.۵ کیلومتر در قالب قرارداد یا مناقصه در سطح شهرستان مهاباد فعال است که با اجرای آنها ۷۵۹ خانوار روستایی از مزایای راه آسفالت بهره‌مند می‌شوند.

وی میانگین برخورداری راه‌های روستایی آسفالت در استان را حدود ۸۰ درصد اعلام کرد و افزود:‌ مهاباد در بین ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی از نظر برخورداری از راه‌های روستایی آسفالت در رتبه نهم قرار دارد.

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استات گفت: پارسال از مجموع حدود ۱۷۰ کیلومتر عملیات روکش و بهسازی راه‌های روستایی اجرا شده در سطح استان، ۱۲ کیلومتر در شهرستان مهاباد اجرا شد که سهم قابل توجهی از پروژه‌های استان را به خود اختصاص داد.

شکری با اشاره به مطالبات مردم روستاهای «ابراهیمه» و «زنده‌گل» افزود: تعیین تکلیف این ۲ پروژه در اولویت مجموعه راهداری استان قرار دارد که با هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، اقدامات حقوقی و اجرایی لازم از جمله تامین دلیل و رفع موانع قراردادی در حال انجام است.

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