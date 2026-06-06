جاده های آذربایجان غربی همچنان قربانی می گیرد/مصدومیت ۲۴ نفر در حوادث جادهای پایان هفته
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با اشاره به افزایش چشمگیر سوانح رانندگی در روزهای پایانی هفته گفت: طی تعطیلات آخر هفته گذشته، هفت حادثه رانندگی در محورهای مختلف استان رخ داد که در مجموع ۲۴ نفر در این حوادث مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، حمید محبوبی بیان کرد: از مجموع این سوانح، سه مورد در محورهای شهرستان ارومیه، سه مورد در جادههای خوی و یک حادثه نیز در محور میاندوآب به وقوع پیوست.
وی با اشاره به انحراف از جاده یک دستگاه خودروی سمند در محور سلماس - خوی اضافه کرد: این حادثه در محدوده سهراهی روستای چیچک رخ داد که بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات قرهتپه سلماس به محل اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: در این سانحه پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.
وی همچنین از برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پژو پرشیا در محور فرعی چایپاره - خوی خبر داد و گفت: در این حادثه نیز سه نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
محبوبی ادامه داد: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خودروی هایما در محور اشنویه - ارومیه، چهار نفر مصدوم شدند. همچنین در تصادف زنجیرهای یک دستگاه پراید و دو خودروی تیبا در محور ارومیه - سلماس نیز چهار نفر دچار مصدومیت شده و به مراکز درمانی انتقال یافتند.
وی از واژگونی و سقوط یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور شاهیندژ - میاندوآب نیز خبر داد و گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی با اشاره به تصادف یک دستگاه خاور با خودروی رانا در محور ارومیه - تبریز اضافه کرد: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت. همچنین در برخورد خودروی تندر ۹۰ با پژو ۴۰۵ در محور چالدران - خوی نیز سه نفر مصدوم شدند.
وی با بیان اینکه در طول هفته گذشته تنها سه حادثه رانندگی در استان ثبت شده بود، افزود: وقوع هفت سانحه در روزهای پایانی هفته نشاندهنده افزایش قابل توجه حوادث همزمان با رشد سفرهای بینشهری است.
محبوبی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و خودداری از سبقتهای خطرناک، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.