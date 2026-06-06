شهردار کرج:
ساختوساز غیرمجاز «خط قرمز» مدیریت شهری است/ مدیران در برابر بیتالمال پاسخگو باشند
شهردار کرج در نخستین جلسه شورای برنامهریزی شهرداری در سال ۱۴۰۵، با تأکید بر لزوم تداوم انضباط مالی و اجرای دقیق برنامه راهبردی، ساختوساز غیرمجاز را خط قرمز مدیریت شهری خواند و از مدیران خواست با حضور میدانی و تصمیمگیری مؤثر، حافظ منافع شهروندان باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج، مهرداد کیانی در نخستین نشست شورای برنامهریزی شهرداری کرج در سال ۱۴۰۵ که با حضور معاونان، مدیرانکل، رؤسای سازمانها و شهرداران مناطق برگزار شد، ضمن بررسی مهمترین مسائل مدیریتی، اقتصادی و عمرانی شهر، بر ضرورت انسجام سازمانی و ارتقای بهرهوری در ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد.
شهردار کرج با اشاره به شرایط حساس تاریخی کشور و ضمن تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، تأکید کرد: در این مقطع، مسئولیت دستگاههای خدمترسان سنگینتر از همیشه است. خدمت به مردم نباید تحت تأثیر محدودیتها قرار گیرد و تمامی مدیران موظفند با تمام توان برای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان تلاش کنند.
قدردانی از نیروهای خط مقدم خدمت در بحرانها
کیانی با اشاره به عملکرد نیروهای شهرداری در روزهای سخت و بحرانی کشور، از تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان، نیروهای خدمات شهری، فضای سبز و پاکبانان قدردانی کرد.
وی افزود: کارکنان شهرداری در مأموریتهای دشوار و حتی در جمعآوری پیکر مطهر شهدا و پشتیبانیهای شهری، نقش ماندگاری ایفا کردند که نشاندهنده تعهد قلبی و اخلاص این مجموعه به شهروندان است؛ خدماتی که اغلب بدون هیاهو انجام شد و موجب درخشش نام کرج در میان کلانشهرهای کشور گشت.
«برنامه راهبردی»؛ نقشه راه توسعه کرج
شهردار کرج با تقدیر از حوزه برنامهریزی برای تدوین سند راهبردی و عملیاتی شهرداری، این سند را «میثاق مشترک» مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: دستیابی به اهداف توسعهای شهر، نیازمند پایبندی کامل تمامی بخشها به این سند است. برنامه راهبردی، نقشه راه آینده مدیریت شهری است و عملکرد مدیران بر اساس میزان تحقق این اهداف ارزیابی خواهد شد.
انضباط مالی و صیانت از منابع؛ شرط عبور از تنگناها
کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق منابع در فضای تورمی اقتصاد، گفت: مدیران نباید صرفاً عنوان مدیریتی را یدک بکشند، بلکه باید نسبت به بودجه، پرداخت بهموقع حقوق پرسنل و اجرای پروژههای عمرانی پاسخگو باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت، تصدی یک جایگاه اداری نیست؛ بلکه باید در قبال هر ریال از بودجه شهرداری مسئول بود. در دورانی که درآمدهای شهرداری با کاهش چشمگیر روبرو بود، با تلاش حوزه مالی و مدیریت صحیح منابع، حقوق کارکنان پرداخت شد؛ این تجربه نشان داد که با همافزایی میتوان از دشوارترین شرایط اقتصادی نیز عبور کرد.