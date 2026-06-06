به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج، مهرداد کیانی در نخستین نشست شورای برنامه‌ریزی شهرداری کرج در سال ۱۴۰۵ که با حضور معاونان، مدیران‌کل، رؤسای سازمان‌ها و شهرداران مناطق برگزار شد، ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل مدیریتی، اقتصادی و عمرانی شهر، بر ضرورت انسجام سازمانی و ارتقای بهره‌وری در ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد.

شهردار کرج با اشاره به شرایط حساس تاریخی کشور و ضمن تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، تأکید کرد: در این مقطع، مسئولیت دستگاه‌های خدمت‌رسان سنگین‌تر از همیشه است. خدمت به مردم نباید تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گیرد و تمامی مدیران موظفند با تمام توان برای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان تلاش کنند.

قدردانی از نیروهای خط مقدم خدمت در بحران‌ها

کیانی با اشاره به عملکرد نیروهای شهرداری در روزهای سخت و بحرانی کشور، از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان، نیروهای خدمات شهری، فضای سبز و پاکبانان قدردانی کرد.

وی افزود: کارکنان شهرداری در مأموریت‌های دشوار و حتی در جمع‌آوری پیکر مطهر شهدا و پشتیبانی‌های شهری، نقش ماندگاری ایفا کردند که نشان‌دهنده تعهد قلبی و اخلاص این مجموعه به شهروندان است؛ خدماتی که اغلب بدون هیاهو انجام شد و موجب درخشش نام کرج در میان کلانشهرهای کشور گشت.

«برنامه راهبردی»؛ نقشه راه توسعه کرج

شهردار کرج با تقدیر از حوزه برنامه‌ریزی برای تدوین سند راهبردی و عملیاتی شهرداری، این سند را «میثاق مشترک» مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: دستیابی به اهداف توسعه‌ای شهر، نیازمند پایبندی کامل تمامی بخش‌ها به این سند است. برنامه راهبردی، نقشه راه آینده مدیریت شهری است و عملکرد مدیران بر اساس میزان تحقق این اهداف ارزیابی خواهد شد.

انضباط مالی و صیانت از منابع؛ شرط عبور از تنگناها

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق منابع در فضای تورمی اقتصاد، گفت: مدیران نباید صرفاً عنوان مدیریتی را یدک بکشند، بلکه باید نسبت به بودجه، پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل و اجرای پروژه‌های عمرانی پاسخگو باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت، تصدی یک جایگاه اداری نیست؛ بلکه باید در قبال هر ریال از بودجه شهرداری مسئول بود. در دورانی که درآمدهای شهرداری با کاهش چشمگیر روبرو بود، با تلاش حوزه مالی و مدیریت صحیح منابع، حقوق کارکنان پرداخت شد؛ این تجربه نشان داد که با هم‌افزایی می‌توان از دشوارترین شرایط اقتصادی نیز عبور کرد.

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