به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، با حکم حجت الاسلام قمی صبح امروز شنبه حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی به عنوان سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین معرفی شد.