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آرین از تبلیغات‌‌اسلامی قزوین رفت / حقانی آمد

آرین از تبلیغات‌‌اسلامی قزوین رفت / حقانی آمد
کد خبر : 1794945
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با پایان مأموریت حجت‌الاسلام پورآرین در سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام حقانی به عنوان سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، با حکم حجت الاسلام قمی صبح امروز شنبه حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی به عنوان سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین معرفی شد.

این انتصاب در پی پایان مأموریت حجت‌الاسلام پورآرین در سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفته است. حجت‌الاسلام حقانی پیش از این مسئولیت تبلیغات اسلامی استان های کرمان و هرمزگان را بر عهده داشت.

 

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