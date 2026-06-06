دستگیری سارق خودرو با ۳۵ فقره سرقت در کرج

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اشاره به دستگیری سارق خودرو و اعتراف ۳۵ فقره سرعت، اظهار کرد: به دنبال وقوع سرقت‌های متوالی از خودروهای پارک شده در مناطق خلوت در مناطق شمالی شهر کرج تیم ویژه از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود با انجام اقدامات میدانی در مناطق وقوع سرقت و بهره‌گیری از شیوه و فنون پلیسی یک سارق در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد سارق دستگیر شده از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار شهر کرج بود که در تحقیقات تکمیلی به ۳۵ فقره سرقت از خودروهای پارک شده در مناطق خلوت و کم تردد اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص شناسایی مالباختگان این پرونده‌ها ادامه دارد گفت: سارق دستگیر شده نیز با تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد بخش قابل توجهی از سرقت‌های به وقوع پیوسته حاصل سهل انگاری و کم توجهی شهروندان به مسائل پیشگیری از سرقت است.

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