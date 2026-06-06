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اطلاعیه قطعی گاز طبیعی در حصار کرج

اطلاعیه قطعی گاز طبیعی در حصار کرج
کد خبر : 1794930
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شرکت گاز استان البرز از قطعی موقت گاز طببعی در منطقه حصار کرج خبر داد و تاکید کرد که مشترکین تمهیدات لازم را رعایت کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، متن اطلاعیه شرکت گاز البرز بدین شرح است: 

«این شرکت در نظر دارد نسبت به قطع گاز طبیعی در آدرس کرج ، حصار خط ۳، حدفاصل خیابان دشت بهشت، تا میدان وسیه کوچه های گلستان، زندی، کسری ، جاوید، شادی، بختیاری، استخر، سرچشمه، نظربابا، اویسی، طالقانی، یاس، جمالی، جمشیدی، صاحب الزمان و فرعی های منشعب در مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به مدت ۸ ساعت اقدام نماید. 

از مشترکین محترم درخواست می گردد تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند. 

 بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید. 

در صورت نیاز، مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایید.»

انتهای پیام/
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