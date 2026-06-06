به گزارش ایلنا از البرز، سیدرضا غفاریان در همایشی که با حضور مدیران ارشد این شرکت، فرماندار شهرستان اشتهارد، مدیران شهرک‌های صنعتی اشتهارد و کوثر و جمعی از صاحبان صنایع برگزار شد، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی و اتخاذ رویکردهای دانش‌بنیان در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به تدوین راهکارهای نوین جهت مدیریت ناترازی انرژی گفت : در این همایش، موضوع استفاده از خدمات تخصصی شرکت‌های کارور به عنوان یک راهکار کلیدی و عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در بخش صنایع مورد تبیین قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: شرکت‌های کارور با ارائه توضیحات فنی ، جزئیات نحوه همکاری خود با مشترکین عمده و صنعتی را جهت ارتقای بهره‌وری انرژی تشریح کرده و بر ایفای نقش در راستای کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری مشترکین صنعتی تاکید دارند.

غفاریان با اشاره بر ضرورت هم‌افزایی در راستای تحقق پایداری انرژی، اظهار داشت: در حاشیه این رویداد، بستر تعامل سازنده‌ای فراهم شد تا شرکت گاز استان البرز ضمن بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان صنعتی در حوزه تأمین و مصرف گاز، پاسخ‌های تخصصی و راهکارهای مقتضی را به پرسش‌های مطرح‌شده ارائه کند.

همچنین در این جلسه فرماندار شهرستان اشتهارد با تقدیر از عملکرد جهادی مجموعه شرکت گاز استان البرز، خاطرنشان کرد: اقدامات مستمر این شرکت در گره‌گشایی از مشکلات مشترکین به‌ویژه نقش‌آفرینی مؤثر در ایام بحرانی و شرایط سخت از جمله در دوران جنگ تحمیلی سوم، نمونه‌ای از تعهد خدمت به مردم و صنعت‌گران بوده که شایسته قدردانی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز در پایان اذعان داشت: امید است با تعامل نزدیک با صاحبان صنایع و استفاده از ظرفیت‌های فنی شرکت‌های کارور، گام‌های مؤثری در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و تضمین پایداری شبکه گازرسانی استان انجام شود.

انتهای پیام/