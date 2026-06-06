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برگزاری همایش تخصصی بهینه‌سازی مصرف گاز در قطب صنعتی اشتهارد

برگزاری همایش تخصصی بهینه‌سازی مصرف گاز در قطب صنعتی اشتهارد
کد خبر : 1794921
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مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، از برگزاری همایش راهبردی بهینه‌سازی مصرف گاز با محوریت بهره‌گیری از توان تخصصی شرکت‌های کارور در شهرستان اشتهارد خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سیدرضا غفاریان در همایشی که با حضور مدیران ارشد این شرکت، فرماندار شهرستان اشتهارد، مدیران شهرک‌های صنعتی اشتهارد و کوثر و جمعی از صاحبان صنایع برگزار شد، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی و اتخاذ رویکردهای دانش‌بنیان در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به تدوین راهکارهای نوین جهت مدیریت ناترازی انرژی گفت : در این همایش، موضوع استفاده از خدمات تخصصی شرکت‌های کارور به عنوان یک راهکار کلیدی و عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در بخش صنایع مورد تبیین قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: شرکت‌های کارور با ارائه توضیحات فنی ، جزئیات نحوه همکاری خود با مشترکین عمده و صنعتی را جهت ارتقای بهره‌وری انرژی تشریح کرده و بر ایفای نقش در راستای کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری مشترکین صنعتی تاکید دارند.

غفاریان با اشاره بر ضرورت هم‌افزایی در راستای تحقق پایداری انرژی، اظهار داشت: در حاشیه این رویداد، بستر تعامل سازنده‌ای فراهم شد تا شرکت گاز استان البرز ضمن بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان صنعتی در حوزه تأمین و مصرف گاز، پاسخ‌های تخصصی و راهکارهای مقتضی را به پرسش‌های مطرح‌شده ارائه کند.

همچنین در این جلسه فرماندار شهرستان اشتهارد با تقدیر از عملکرد جهادی مجموعه شرکت گاز استان البرز، خاطرنشان کرد: اقدامات مستمر این شرکت در گره‌گشایی از مشکلات مشترکین به‌ویژه نقش‌آفرینی مؤثر در ایام بحرانی و شرایط سخت از جمله در دوران جنگ تحمیلی سوم، نمونه‌ای از تعهد خدمت به مردم و صنعت‌گران بوده که شایسته قدردانی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز در پایان اذعان داشت: امید است با تعامل نزدیک با صاحبان صنایع و استفاده از ظرفیت‌های فنی شرکت‌های کارور، گام‌های مؤثری در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و تضمین پایداری شبکه گازرسانی استان انجام شود.

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