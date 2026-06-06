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تخصیص پنج هزار میلیارد ریال برای پایاب سد قلعه چای

تخصیص پنج هزار میلیارد ریال برای پایاب سد قلعه چای
کد خبر : 1794908
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نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص پنج هزار میلیارد ریال از سوی وزارت نیرو برای ادامه و تکمیل طرح پایاب سد قلعه چای در شهرستان عجب شیر خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدفرید موسوی، پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه پایاب سد قلعه‌چای به عنوان یکی از مطالبات تاریخی مردم منطقه و مصوبات سفرهای استانی رؤسای جمهوری وقت، را یکی از محورهای فعالیت خود عنوان و اظهار کرد: در جلسات مختلف و متعدد با مقامات دولتی تلاش شد با استدلال های کارشناسی، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری جدی، صدای مردم عجب‌شیر را به گوش مسئولان رسانده و در نهایت اعتبار فوق را با دستور وزیر نیر اخذ کنم.

به گفته وی با اختصاص اعتبار فوق، اجرای فاز بال راست پروژه پایاب سد قلعه‌چای پس از سال‌ها انتظار، بار دیگر در فهرست اولویت‌های اجرایی وزارت نیرو قرار گرفت و به مجموعه استانی مأموریت داده شد که روند اجرای پروژه را با سرعت و جدیت دنبال کند.

موسوی ابراز امیدواری کرد براساس مدل مالی و توافقات صورت‌ گرفته در جلسات اخیر، منابع پیش‌بینی‌ شده نیز به پروژه تخصیص یابد و عملیات اجرایی با سرعت آغاز و دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر در این شرایط دشوار کشور بتوانیم تخصیص اعتبارات را نیز محقق کنیم، اتفاقی ارزشمند و نویدبخش برای توسعه منطقه خواهد بود، ادامه داد: در شرایط فعلی مهم‌ترین دغدغه و تلاش بر این است تا پروژه‌های منطقه از دستور کار دستگاه‌های اجرایی خارج نشده و از اولویت‌های کشوری حذف نشوند تا روند پیگیری آن‌ها متوقف نگردد.

وی اضافه کرد: از مدیران شهرستانی، استانی و همه دستگاه‌های مسئول انتظار می رود با تمام توان برای تأمین الزامات اجرایی، رفع موانع و تسریع روند کار همکاری کنند تا این فرصت مهم به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسد و این موفقیت متعلق به مردم عجب‌شیر است، مردمی که سال‌ها با صبوری و نجابت پای این مطالبه ایستاده‌اند.

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