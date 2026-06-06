معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رستم مطرح کرد؛
تحول در رویکرد انتصاب مدیران با تکیه بر ظرفیت جوانان و بانوان در شهرستان رستم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رستم گفت: با وجود ظرفیتهای مطلوب سرمایهگذاری در شهرستان رستم، میزان تسهیلات بانکی بسیار اندک و ناچیز است و این موضوع یکی از نقاط ضعف مهم منطقه محسوب میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رستم با بیان اینکه منطقه پشتکوه یکی از محرومترین مناطق شهرستان به شمار میرود، افزود: با وجود اینکه بسیاری از ظرفیتها و جاذبههای گردشگری شهرستان در این منطقه قرار دارد، محرومیتهای آن بیش از سایر نقاط شهرستان است. بخش عمده مشکلات این منطقه به حوزه راه و جاده بازمیگردد و احداث مسیرهای مناسب ارتباطی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
وی در ادامه با تقدیر از رویکرد فرماندار شهرستان نسبت به جوانان و بانوان اظهار داشت: برای نخستینبار در شهرستان رستم شاهد نگاه ویژه، جامع و فراتر از ملاحظات طایفهای به ظرفیتهای جوانان و بانوان هستیم. در میان مدیران ارشد شهرستان، معاونان و بخشداران، نیروهای جوان حضور دارند و این سطح از اعتماد به جوانان پیش از این در شهرستان کمتر مشاهده شده بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رستم افزود: همچنین در حوزه بانوان نیز حضور آنان در عرصههای مدیریتی شهرستان بسیار پررنگ است و امروز ۶ تا ۷ بانوی مدیر توانمند در شهرستان فعالیت میکنند که نشاندهنده نگاه مثبت، جامع و مبتنی بر حسن نیت فرماندار نسبت به بانوان است.