تحول در رویکرد انتصاب مدیران با تکیه بر ظرفیت جوانان و بانوان در شهرستان رستم

به گزارش ایلنا، دیبا عباسی در نشست خبری با خبرنگاران به محدودیت تسهیلات بانکی در شهرستان اشاره کرد و افزود: افزایش خدمات بانکی، توسعه شعب و همچنین پیگیری برای جذب و تخصیص تسهیلات بیشتر می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را مرتفع کند. امیدواریم با همراهی و پیگیری اصحاب رسانه در سطح استان، این مطالبات با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رستم با بیان اینکه منطقه پشتکوه یکی از محروم‌ترین مناطق شهرستان به شمار می‌رود، افزود: با وجود اینکه بسیاری از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهرستان در این منطقه قرار دارد، محرومیت‌های آن بیش از سایر نقاط شهرستان است. بخش عمده مشکلات این منطقه به حوزه راه و جاده بازمی‌گردد و احداث مسیرهای مناسب ارتباطی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.

وی در ادامه با تقدیر از رویکرد فرماندار شهرستان نسبت به جوانان و بانوان اظهار داشت: برای نخستین‌بار در شهرستان رستم شاهد نگاه ویژه، جامع و فراتر از ملاحظات طایفه‌ای به ظرفیت‌های جوانان و بانوان هستیم. در میان مدیران ارشد شهرستان، معاونان و بخشداران، نیروهای جوان حضور دارند و این سطح از اعتماد به جوانان پیش از این در شهرستان کمتر مشاهده شده بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رستم افزود: همچنین در حوزه بانوان نیز حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی شهرستان بسیار پررنگ است و امروز ۶ تا ۷ بانوی مدیر توانمند در شهرستان فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده نگاه مثبت، جامع و مبتنی بر حسن نیت فرماندار نسبت به بانوان است.

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