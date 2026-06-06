معاون بنیاد مسکن استان مطرح کرد؛
جزئیات بسته حمایتی بنیاد مسکن فارس برای خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان فارس از تدوین طرحی جامع برای ساماندهی و تأمین مسکن اقشار نیازمند خبر داد و اعلام کرد: در این طرح، موانع پیشروی دهکهای یک تا چهار برای بهرهمندی از خدمات دولتی حذف شده است.
به گزارش ایلنا، عباس خالقداری با تشریح برنامههای این معاونت برای ارتقای وضعیت مسکن در مناطق روستایی و شهری استان، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ملی ساماندهی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور، سهم استان فارس ۱۶ هزار واحد تعیین شده است که با اولویتبندی دقیق در مناطق شهری و روستایی اجرایی خواهد شد.
خالقداری با بیان اینکه جزئیات اجرایی این طرح طی سه ماه آینده نهایی و عملیاتی میشود، افزود: اولویت اصلی بنیاد مسکن در این طرح، متقاضیان فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهارم جامعه است.
وی در خصوص حمایتهای مالی در نظر گرفته شده برای متقاضیان واجد شرایط، گفت: بستههای حمایتی جدید شامل واگذاری زمین رایگان، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض است. همچنین با هدف کاهش هزینههای نهایی ساخت، خدماتی نظیر صدور پروانه ساخت، خدمات فنی-مهندسی و حق انشعابات (آب و برق) برای مددجویان به صورت کاملاً رایگان ارائه خواهد شد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس از مشارکت دستگاههای حمایتی خبر داد و تصریح کرد: طبق تفاهمنامهای که با کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شده است، برای ۳ هزار واحد مسکونی ویژه دهکهای یک تا چهار، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض مازاد، توسط این نهاد پرداخت خواهد شد.
خالقداری همچنین با اشاره به نقش مؤثر خیرین در این حوزه گفت: مشارکت نهادهای مردمی و خیرین مسکنساز، موتور محرک پروژهها در شهرستانها بوده است؛ به طوری که پروژههای موفقی نظیر احداث ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرستان داراب و ۱۰ واحد در شهر فیشور با حمایت مستقیم خیرین به بهرهبرداری رسیده یا در حال تکمیل است.
وی در ادامه به سیاستهای حمایتی برای زوجهای جوانِ دهکهای یک تا چهار اشاره کرد و افزود: برای این گروه، بستهای حمایتی شامل زمین رایگان و ترکیبی از وام و کمکهای بلاعوض تا سقف یک میلیارد تومان پیشبینی شده است تا چتر حمایتی بنیاد مسکن، طیف گستردهتری از نیازمندان را پوشش دهد.
خالقداری در پایان به اقدامات این نهاد در حوزه بازسازی خسارات ناشی از حوادث اشاره کرد و گفت: ارزیابیها در شیراز نشاندهنده آسیبدیدگی ۵۹۹ واحد مسکونی است که با مشارکت شهرداری شیراز، مسئولیت بازسازی این واحدها بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال انجام است.