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توقیف محموله کالای قاچاق میلیاردی در رشت

توقیف محموله کالای قاچاق میلیاردی در رشت
کد خبر : 1794875
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ماموران کلانتری بخش لولمان رشت خودروی وانت حامل کالای قاچاق را در بخش لولمان این شهرستان توقیف کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اعلام کرد: ماموران کلانتری ۱۶ لولمان شهرستان رشت در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک و برای بررسی دقیق آن را متوقف کردند.

در ادامه در بازرسی از این خودرو، ۶۷ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق، ۲۶ دستگاه پروژکتور خورشیدی فوتوولتاییک، ۱۵۰ کابل انتقال تصویر hdmi و ۱۰ عدد تخته نرد کشف شد.

کارشناسان ارزش مالی کالای قاچاق کشف شده را افزون بر ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

در این خصوص یک متهم ۲۶ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

 

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