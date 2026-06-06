کشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۴۰ میلیاردی در بندرانزلی

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندرانزلی در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار ارزاق عمومی در یک انبار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از این انبار ۴ تن برنج و ۳۴۰ کیلوگرم روغن نباتی از این انبار کشف و در این خصوص یک متهم ۴۴ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

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