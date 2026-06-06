خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۴۰ میلیاردی در بندرانزلی

کشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۴۰ میلیاردی در بندرانزلی
کد خبر : 1794873
لینک کوتاه کپی شد.

۴ تن برنج و ۳۴۰ کیلوگرم روغن نباتی احتکار شده به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در بازدید از یک انبار در شهرستان بندر انزلی کشف شد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندرانزلی در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار ارزاق عمومی در یک انبار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از این انبار ۴ تن برنج و ۳۴۰ کیلوگرم روغن نباتی از این انبار کشف و در این خصوص یک متهم ۴۴ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی