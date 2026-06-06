کشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۴۰ میلیاردی در بندرانزلی
۴ تن برنج و ۳۴۰ کیلوگرم روغن نباتی احتکار شده به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در بازدید از یک انبار در شهرستان بندر انزلی کشف شد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندرانزلی در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار ارزاق عمومی در یک انبار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.
در بازدید و بازرسی از این انبار ۴ تن برنج و ۳۴۰ کیلوگرم روغن نباتی از این انبار کشف و در این خصوص یک متهم ۴۴ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.