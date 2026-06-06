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خوزستان ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲:۰۱

باد و گرد و خاک در راه خوزستان/خلیج‌فارس مواج می‌شود

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: روزهای آینده در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی، سرعت وزش باد به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود.