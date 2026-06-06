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شناسایی حدود ۷۳۲ گونه زیستی در تالاب بین المللی شادگان

شناسایی حدود ۷۳۲ گونه زیستی در تالاب بین المللی شادگان
کد خبر : 1794844
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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: حدود ۷۳۲ گونه زیستی در تالاب بین المللی شادگان شناسایی شده است که نشان از غنای بالای حیات وحش این تالاب دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدحسن فقیه در این خصوص گفت: در تالاب بین‌المللی شادگان تاکنون حدود ۷۳۲ گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده، دو زیست، ماهیان تالابی، بی‌مُهرگان آبزی و گونه گیاهی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: این گونه‌ها به تفکیک شامل حدود ۳۱۱ گونه جانوری، ۱۵۲ گونه پرنده، ۴۰ گونه پستاندار ۳۶ گونه خزنده، هفت گونه دو زیست، ۳۴ گونه ماهیان تالابی، ۴۲ گونه بی‌مهرگان آبزی و ۱۱۰ گونه گیاهی هستند.

رئیس اداره محیط زیست شادگان ادامه داد: تالاب بین‌المللی شادگان زیستگاهی پویا که به عنوان یک ذخیره‌گاه زیستی نقش مهمی در بقای گونه‌های زیستی ایفا می‌کند.

فقیه گفت: بارندگی‌های سال گذشته سبب شده تالاب بین المللی شادگان در شرایط ایده‌آلی قرار گیرد که این تالاب پوشش گیاهی و تنوع پرندگان بالایی دارد.

 

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