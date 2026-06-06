شناسایی حدود ۷۳۲ گونه زیستی در تالاب بین المللی شادگان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدحسن فقیه در این خصوص گفت: در تالاب بین‌المللی شادگان تاکنون حدود ۷۳۲ گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده، دو زیست، ماهیان تالابی، بی‌مُهرگان آبزی و گونه گیاهی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: این گونه‌ها به تفکیک شامل حدود ۳۱۱ گونه جانوری، ۱۵۲ گونه پرنده، ۴۰ گونه پستاندار ۳۶ گونه خزنده، هفت گونه دو زیست، ۳۴ گونه ماهیان تالابی، ۴۲ گونه بی‌مهرگان آبزی و ۱۱۰ گونه گیاهی هستند.

رئیس اداره محیط زیست شادگان ادامه داد: تالاب بین‌المللی شادگان زیستگاهی پویا که به عنوان یک ذخیره‌گاه زیستی نقش مهمی در بقای گونه‌های زیستی ایفا می‌کند.

فقیه گفت: بارندگی‌های سال گذشته سبب شده تالاب بین المللی شادگان در شرایط ایده‌آلی قرار گیرد که این تالاب پوشش گیاهی و تنوع پرندگان بالایی دارد.

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