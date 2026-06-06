به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی با بیان این‌که فرایند بازگشت زائران حج تمتع امسال از ۱۱ خرداد ماه آغاز شده است، اظهار کرد: با توجه تفاهم سازمان حج و زیارت و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به منظور بازگشت ایمن حجاج بیت الله الحرام، فرودگاه شهید دستغیب به عنوان فرودگاه معین و ایستگاه پذیرش زائران هشت استان مشخص شده است.

وی با اشاره به این که زائران استان های فارس، خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، یزد و کرمان از طریق فرودگاه شهید دستغیب وارد میهن می‌شوند، افزود: این میزبانی تا انتقال آخرین گروه پروازی و آخرین نفر از حجاج در تاریخ ۲۳ خرداد ماه انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه در این عملیات معنوی، مجموعاً چهار هزار و ۱۴۴ زائر از طریق فرودگاه جده به مقصد فرودگاه شیراز به میهن بازمی‌گردند، ادامه داد: انتقال این تعداد از ضیوف‌الرحمن طبق جدول زمان‌بندی و به‌صورت مرحله‌ای و منظم در حال انجام است.

پارسایی افزود: بر اساس لیست رسمی پروازها، در مجموع ۱۹ سورتی پرواز برای انتقال حجاج پیش‌بینی شده است. این پروازها با شماره‌های اختصاصی ثبت شده در برنامه، از نخستین روز عملیات شروع شده و تا پایان روز ۲۳ خرداد ماه در باند فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین خواهند نشست.

وی با اشاره به اینکه تحلیل آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از پروازها به‌صورت ترکیبی سازماندهی شده‌اند، گفت: در برخی پرواز ها، زائران چند استان (نظیر ترکیب استان‌های فارس، کرمان، یزد و هرمزگان) به‌طور همزمان وارد کشور می‌شوند. بیشترین فراوانی زائران در این لیست متعلق به استان‌های خوزستان، فارس، یزد، کرمان و هرمزگان است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: در راستای تکریم و احترام به مقام والای زائرین، در زمان بازگشت حجاج هر استان، علاوه بر مدیران استان فارس و نماینده مستقر حج و زیارت در فرودگاه، مدیران استان های دارای زائر نیز در محل فرودگاه حضور می‌یابند.

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