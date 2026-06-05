مدیرعامل هلالاحمر استان سمنان خبر داد:
10 مصدوم دستاورد وقوع حادثه رانندگی در جاده فولادمحله به کیاسر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: برخورد 2 دستگاه خودروی سواری سوزوکی و هایما در جاده فولادمحله به کیاسر از محورهای ارتباطی استانهای سمنان و مازندران، 10 مصدوم برجای گذاشت. مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، حسین درخشان افزود: گزارشی مبنی بر برخورد 2 دستگاه خودروی سواری سوزوکی و هایما در کیلومتر 15 جاده فولادمحله به کیاسر به هلالاحمر گزارش شد. در این راستا بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات پایگاه هلالاحمر فولادمحله به محل حادثه اعزام شد.
وی به خسارات این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: پس از حضور نجاتگران هلالاحمر در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد این سانحه رانندگی 10 مصدوم برجای گذاشته است. در این راستا نجاتگران هلالاحمر اقدامات اولیه امدادی و پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مصدومان این حادثه رانندگی با همکاری نیروهای عملیاتی هلالاحمر و اورژانس 115 برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان و مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.