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مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان خبر داد:

10 مصدوم دستاورد وقوع حادثه رانندگی در جاده فولادمحله به کیاسر

10 مصدوم دستاورد وقوع حادثه رانندگی در جاده فولادمحله به کیاسر
کد خبر : 1794596
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: برخورد 2 دستگاه خودروی سواری سوزوکی و هایما در جاده فولادمحله به کیاسر از محورهای ارتباطی استان‌های سمنان و مازندران، 10 مصدوم برجای گذاشت. مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، حسین درخشان افزود: گزارشی مبنی بر برخورد 2 دستگاه خودروی سواری سوزوکی و هایما در کیلومتر 15 جاده فولادمحله به کیاسر به هلال‌احمر گزارش شد. در این راستا بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات پایگاه هلال‌احمر فولادمحله به محل حادثه اعزام شد.

وی به خسارات این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: پس از حضور نجاتگران هلال‌احمر در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد این سانحه رانندگی 10 مصدوم برجای گذاشته است. در این راستا نجاتگران هلال‌احمر اقدامات اولیه امدادی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مصدومان این حادثه رانندگی با همکاری نیروهای عملیاتی هلال‌احمر و اورژانس 115 برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان و مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

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