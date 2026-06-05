3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی برای آمبولانس اورژانس حین امدادرسانی

به گزارش ایلنا، یعقوب مظفری گلوگاهی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در محور کمربندی چناران بعد از خروجی اخلمد به سمت مشهد، نیروهای اورژانس 115 پایگاه شهری شماره یک گلبهار برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وقوع حادثه رانندگی برای آمبولانس اعزامی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در حالی که تکنسین‌های اورژانس با آمبولانس اعزام شده در حال ارائه خدمات امدادی به مصدومان این حادثه رانندگی بودند، یک دستگاه خودروی سوای تیبا از عقب با آمبولانس اورژانس 115 برخورد کرد و در نهایت حادثه آفرید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران در استان خراسان رضوی اظهار داشت: در پی این حادثه 3 نفر از تکنسین‌های اورژانس مصدوم شدند. 2 نفر از آنان از کارکنان پایگاه شهری یک گلبهار و حاضر در آمبولانس اعزامی به محل حادثه بودند و یک نفر دیگر نیز از همکاران اورژانس پایگاه شهری یک چناران بود.

مظفری گلوگاهی به اقدامات امدادی انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: با اعزام 4 کد اورژانس به محل وقوع حادثه رانندگی آمبولانس، مصدومان واژگونی خودروی پژو، مصدومان خودروی تیبا و همچنین تکنسین‌های مصدوم اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان ثامن‌الائمه شهرستان چناران منتقل شدند.

وی به وضعیت تکنسین‌های مصدوم اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در این حادثه رانندگی یکی از تکنسین‌ها دچار شکستگی در ناحیه بینی، ترقوه و همچنین آسیب در ناحیه گردن شده، تکنسین دوم دچار شکستگی ساعد دست راست شده و تکنسین سوم نیز دچار جراحات سطحی در ناحیه ساعد دست چپ شده‌ است.

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